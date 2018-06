Igualada recollirà aigua del freàtic per resoldre el reg del parc Central

L'Ajuntament d'Igualada construirà aquest any un nou dipòsit d'aigua, soterrat, que permetrà regar el parc Central amb aigua freàtica i evitarà de fer-ho amb l'aigua que es distribueix per al consum domèstic i industrial. Fer aquest dipòsit per resoldre la manca de reg suposarà una inversió important, de 275.000 euros.

L'obra, necessària si es vol tenir la gespa verda a l'estiu, començarà més tard del que s'havia anunciat, perquè les solucions, d'bans del juny, no hauran començat abans del setembre. El projecte preveu portar aigua des d'un pou subterrani situat al Cementiri Vell fins a un dipòsit en aquesta nova zona verda.

El projecte d'obres per a la construcció d'un nou dipòsit que ha de permetre regar el parc Central d'Igualada amb aigua freàtica ja està aprovat pel ple de l'Ajuntament i caldrà fer-ne la construcció. Jordi Pont, tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, ha explicat que el cost de l'operació serà aproximadament de 275.000 euros i que la solució permetrà portar aigua del subsòl del barri de les Flors fins a l'avinguda Catalunya, i abastir aquesta gran zona verda de recent creació.

Actualment, a tocar del Cementiri Vell, existeix un pou que es fa servir únicament per al reg de la zona adjacent al mateix cementiri. Els estudis duts a terme, però, indiquen que la capacitat d'aquest pou és superior al seu ús actual i que està en condicions de servir també a altres espais verds.

Així doncs, en les properes setmanes es preveu dur a terme les obres, que han de tenir una durada de tres mesos. En primer lloc, s'arranjarà el pou existent a la zona del cementiri i se'l dotarà de més profunditat, per aprofitar millor les aigües, i també d'un nou equip de bombeig.

A partir d'aquí, es crearà una nova canonada que seguirà l'av. Pau Casals en sentit ascendent fins a arribar a l'antiga N-II i al parc Central. Un cop allà, a la confluència entre l'av. Catalunya i el carrer d'Itàlia, es construirà un nou dipòsit de formigó soterrat, de 4 metres de fondària i 200 m3 de capacitat. Disposarà també d'un equip de cloració i d'un sistema de telecontrol que permetrà regular-ne a distància el seu funcionament.

Jordi Pont explica que l'operació s'ha plantejat tenint en compte que el nou dipòsit haurà d'assumir el reg dels 20.000 m2 del parc ja existents actualment entre els carrers França i Itàlia, i més endavant també els 25.000 m2 de la futura ampliació entre els carrers d'Itàlia i Guimaraes, que s'està estudiant. A banda d'això, s'ha contemplat l'opció de connectar-hi, si fos necessari en el futur, altres pous d'aigua freàtica existents a la zona industrial de les Comes.



Aprofitament de les reserves

Pont apunta, en conclusió, que «amb aquesta intervenció no només s'assolirà un estalvi molt important, perquè es deixarà de fer servir per a aquest ús l'aigua de la xarxa de subministrament regular, sinó que el reg de la gran explanada d'herba del parc Central quedarà garantit, aprofitant també de manera eficient i responsable les reserves d'aigua freàtica que té Igualada al subsòl».

Els representants dels grups d'ERC i la CUP han plantejat seriosos dubtes sobre les solucions trobades per part de l'equip de govern. Es plantegen si cal invertir 275.000 euros per mantenir la gespa verda i també sobre la necessitat d'haver de crear aquesta zona verda. El regidont Pont defensa la inversió per la condició de parc estratègic i perquè els igualadins ja n'estan fent molt ús.