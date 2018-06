Calaf modifica dos crèdits per fer un pla de zones verdes

L'Ajuntament de Calaf ha aprovat recentment dues modificacions de crèdit valorades en 100.000 euros. Són diners que es dedicaran a un nou programa de neteja de zones verdes, d'una banda, i de l'altra, per a la compra de nous contenidors al polígon Les Garrigues.

La primera modificació aprovada era una partida total de 97.246,15 euros, destinada a fer front a salaris de personal a través de subvencions.

Part d'aquests sous són per a la contractació de participants d'un nou programa de qualificació professional com a operaris de neteja i manteniment de parcs i jardins de zones verdes. El programa té una part teòrica d'una durada de 6 mesos i posteriorment una part pràctica també de 6 mesos, que preveu la contractació dels alumnes per part de l'Ajuntament.

Aquesta és una nova línia del programa Treball als Barris i està subvencionada al 100% per la Diputació de Barcelona. Aquesta modificació també incloïa una partida d'uns 49.839,50 euros per un pla d'ocupació amb perfil administratiu.

Dels dos grups que són a l'oposició, els del GiC-VV va manifestar que no aprovarien res vinculat amb «temes econòmics» i va reiterar que «com sempre» no tenien la informació necessària. CiU, que els darrers mesos manté una oposició que s'apropa una mica més al govern dels republicans, hi va votar a favor, però va voler saber si la plaça administrativa s'incloïa dins la convocatòria de tres noves places del programa complementari de la Diputació. Montse Mases, regidora d'Hisenda, va aclarir que era una quarta plaça a part.

La modificació número 19 cor-responia a la compra de deu nous contenidors per al polígon Les Garrigues, ja que els actuals contenidors de brossa no tenen tapa i estan malmesos i els mateixos empresaris del polígon havien fet la demanda de poder-los renovar pels problemes que causen. La partida té un cost de 2.220,35 euros i es pot obtenir d'una partida arrossegada del pressupost pror-rogat del 2017 referent a devolucions del castell que actualment està resolta.

En aquest sentit, CiU es va abstenir perquè per un import tan petit no entenien per què calia fer una modificació de crèdit i, en la mateixa línia, el GiC-VV hi va votar en contra i va voler manifestar que el cost del ple ja ascendia a 1.375,00 euros aproximadament. Finalment, es va aprovar amb 5 vots a favor, 3 abstencions i 3 vots en contra.