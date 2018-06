Un centre obert d'Esparreguera acollirà a partir d'ara infants des dels 3 anys

El Centre Obert La Fulla d'Esparreguera amplia la població a la qual es dirigeix. A partir del curs vinent, el centre ampliarà la franja d'edats dels seus usuaris, incorporant infants d'entre 3 i 5 anys, en el si d'un projecte que s'ha batejat com Grup de Menuts

D'aquest manera, es garanteix una intervenció preventiva en edats molt precoces, amb un treball que es farà juntament amb les famílies, segons ha explicat l'Ajuntament d'Esparreguera a través del seu web. Menuts és un espai per compartir diferents activitats socioeducatives amb la finalitat de potenciar la seva socialització, el vincle afectiu i el bon desenvolupament evolutiu dels infants.

Aquesta ampliació és fruit d'una tendència que s'està imposant arreu del territori i que està recollida al reglament que es va elaborar fa poc, com també al nou model de Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.

Maria Vallejo, regidora de Serveis Socials d'Esparreguera, ha explicat que en el futur es vol ampliar la franja alta i arribar als adolescents fins a 18 anys i no 16, com fins ara. «És un nou model que s'està implantant i pel qual nosaltres hem volgut fer una aposta decidida».