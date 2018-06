Igualada dedica mig milió d'euros aquest estiu a reasfaltar carrers

Compareixença per anunciar intervencions de millora a la via pública

Compareixença per anunciar intervencions de millora a la via pública aj igualada

L'Ajuntament d'Igualada durà a terme el proper estiu un total de 38 treballs d'asfaltatge en carrers, places i rotondes de la ciutat. Tal com ha detallat el tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, el consistori preveu executar les tasques entre els mesos de juliol i agost i, en total, s'allargaran aproximadament quatre setmanes. Els recursos destinats aquest 2018 al Pla Anual d'Asfaltatge seran uns 495.000 euros i la superfície total en què s'actuarà seran gairebé 40.000 m2 de ferm.

La regidora de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada també té previst instal·lar properament noves càmeres de control d'accés a diferents carrers de la ciutat. Es tracta de dues càmeres que es posaran en dos carrers de pas exclusiu per a veïns i serveis.

Pel que fa al Pla de millora de les escoles municipals iniciat el 2015, la regidora d'Ensenyament, Patricia Illa, ha detallat que la iniciativa vetlla per la posada al dia dels centres, més enllà del seu manteniment ordinari. En concert, aquest estiu es duran a terme actuacions en sis centres educatius de titularitat municipal, entre els quals hi ha la Llar d'Infants la Lluna, el CEIP Gabriel Castellà, el CEIP Ramon Castelltort, el CEIP Emili Vallès, el CEIP Garcia Fossas i el CEIP Dolors Martí. Entre les actuacions hi ha la renovació de ferm, la substitució d'envidraments, la substitució d'una bomba de calor o la renovació de fusteria.

Pont ha indicat que hi haurà itervenció a bona part de la zona de les Comes, un espai on darrerament l'Ajuntament també ha invertit en la millora d'espais esportiu. Entre d'altres, s'asfalta l'avinguda Països Catalans, entre elscarrers Bèlgica i Alemanya, i la rotonda de la confluència entre el carrer Alemanya i el carrer Lecco. Les màquines d'alfaltatge aniran canviant de barri. A la part de Llevant de la ciutat, les actuacions correspondran al carrer Dàlies, al Doctor Pujades i al Pau Muntades, entre d'altres.

Al centre s'asfaltarà un dels car-rers amb intensa circulació, el car-rer Òdena, entre el passeig Verdaguer i Rambla General Vives. I també carrers com Vidre, Virtut i Joaquima Vedruna, entre d'altres.

A la zona nord, el mateix carrer Òdena també quedarà reasfaltat. Però, a més a més, la rotonda de l'avinguda Catalunya i la carretera de Manresa; el carrer Doctor Fleming, la plaça de la Sardana, el carrer Pierola i el carrer Trobadiners, entra d'altres.

Per últim, a la zona Centre-Ponent, s'actuarà al carrer Joan Maragall, al carrer La Torre, al Prat de la Riba, i al carrer Joan Llimona. I a Ponent, el carrer Mare de Déu d'Àfrica i el Mare de Déu del Remei.