'La nena dels pardals' guanya el premi del públic al millor espectacle de La Mostra d'Igualada 2018

L'espectacle 'La nena dels pardals', de la companyia Teatre al detall i La Tresca i la Verdesa, s'ha endut el Premi al millor espectacle de la Mostra d'Igualada 2018 per votació popular. El premi, concedit per l'Ajuntament d'Igualada, consisteix en la contractació de l'espectacle en el marc de la Festa Major del 2019. 'La nena dels pardals' és un espectacle poètic sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels infants. S'inspira en un conte de Sara Pennypacker basat en un fet històric. El 1958, quan Mao Zedong ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor salvant tots els ocells que pot.

El Premi al millor espectacle de La Mostra ha registrat enguany l'emissió de 799 vots. 'La nena dels pardals' de Teatre al detall i La Tresca i la Verdesca ha obtingut 95 vots. Per tal de garantir la igualtat d'oportunitats entre les companyies participants el veredicte té en compte l'aforament dels espais d'actuació. En aquest sentit, 'La nena dels pardals' ha obtingut el 16,96% del total de vots, seguida de 'Ludo Circus Show' de Ludo Circus amb 72 vots (14,69% d'acord amb l'aforament) i 'Kàtia' de Ka Teatre amb 28 vots (14% d'acord amb l'aforament).

'La nena dels pardals' acumula diversos reconeixements com el Premi de la Crítica al Millor espectacle familiar 2017 atorgat per Recomana el passat mes de març (coincidint amb el Dia Mundial del Teatre) i el Premi Enderrock de la Crítica al Millor disc familiar 2017, al febrer, un àlbum que recull la banda sonora de l'espectacle.

Aquest és la dotzena edició que el públic de La Mostra d´Igualada decideix el millor espectacle de la fira per votació popular. Els onze anys anteriors el guardó ha estat concedit per la Fundació Catalunya – La Pedrera i les companyies premiades han estat Teatre a la Fuga amb l'espectacle de teatre 'Contes 1.0' (2017); Les Bianchis amb l´espectacle de contes, música i humor 'Les Supertietes' (2016); Guillem Albà & The All In Orchestra amb el show 'Marabunta' (2015); Antonio Díaz Cascajosa amb l'espectacle de màgia 'La gran ilusión' (2014); Teatre Mòbil amb el de clown 'Sense Solta' (2013); novament Antonio Díaz Cascajosa amb la màgia de 'La asombrosa historia de Mr. Snow' (2012); altre cop Teatre Mòbil amb el clown 'Les Trifulgues dels Germans Garapinyada' (2011); Mumusic Circus amb el muntatge de circ 'Merci Bien' (2010); Egos Petits amb la proposta de titelles i musical 'En Joan sense por' (2009); Marcel Gros amb l´espectacle de clown 'Inventari' (2008) i el Mag Lari amb 'Secrets' (2007).