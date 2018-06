Tercera tripleta de 8 dels Moixiganguers

Aquest dissabte els Moixiganguers d'Igualada han actuat a la Quarta Quintinada i Campus Joan Amades de la Cultura Popular i Tradicional del Penedès, on han demostrat de nou l'alt nivell que duen aquesta temporada i el domini amb els castells de vuit. Els morats han completat la tercera tripleta de 8 de l'any, actuant al costat dels Castellers de Vilafranca i els Castellers de Sant Cugat.

La Quintinada és una mostra gastronòmica que té lloc en el marc del Campus Joan Amades. Els assistents van poder gaudir de diferents àmbits de la cultura popular i tradicional: música, balls, cuina i castells. Era la primera vegada que la colla igualadina hi era convidada a actuar i l'objectiu, en una diada de tan nivell, no podia ser menys que la tripleta de 8. Seguint el programa de sempre, els Moixiganguers han començat amb la torre de vuit amb folre, la tercera de l'any i la 21ena de tota la trajectòria de la colla. En segona ronda han descarregat el 3 de 8, castell que s'ha mogut una mica en el moment de baixar però després de controlar la tremolor, han descarregat sense més problemes. En la tercera ronda, els morats han descarregat el quart 4 de 8 d'enguany. Han acabat la diada amb dos pilars de 5 simultanis i seguidament, tres pilars de 4.

Els Castellers de Vilafranca van donar renom a la plaça de Sant Quintí després de fer-hi la torre de 9 amb folre i manilles fa dos anys. Aquest any han començat la temporada al seu alt nivell habitual, després de l'ensopegada de la setmana anterior a Berga, on van caure del 3 de 8 amb agulla, la colla del Penedès ha hagut d'afluixar un pèl el ritme. A Sant Quintí han descarregat primer la torre de 8 amb folre, seguidament el 3 de 9 amb folre i han acabat amb el 4 de 8. Per la seva banda, els Castellers de Sant Cugat, han exhibit dos castells de vuit: el quatre i el tres, a més del 5 de 7.

Propera cita: Valls



Els Moixiganguers no paren i tenen un calendari ple de grans diades i dissabte que ve tornen a Valls, a la Diada del Pati, per actuar al costat de la Colla Joves dels Xiquets de Valls, la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i els Castellers de Barcelona.