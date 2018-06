Vergés garanteix en la seva estrena que «a Catalunya seguirem donant assistència sanitària a tothom»

La nova consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, ha garantit en la seva estrena al capdavant del departament que Catalunya "seguirà donant assistència sanitària a tothom". D'aquesta manera, la nova titular de Salut ha mostrat el seu compromís amb un sistema sanitari a l'abast de tothom i ha instat el nou president del govern central Pedro Sánchez a «derogar el reial decret estatal del PP que denega la universalitat d'aquest dret".

Vergés ha expressat que assumeix la conselleria amb la mateixa "voluntat de servei" que ha demostrat durant la seva trajectòria, i ha agraït especialment el conseller Antoni Comín pel seu compromís amb el país i la seva gent. "El Departament de Salut és un on pots demostrar més la feina per millorar la vida de les persones, amb un dret tan fonamental com és el de la salut, pilar bàsic del nostre país", ha dit Vergés. En aquest sentit, la consellera ha subratllat que "hem fet fora el 155 i hem recuperat les institucions per a posar-les al servei de la ciutadania. Venim aquí per tornar a treballar per a la gent, per a governar per a tothom, per a la vida de totes les persones".

La nova titular de Salut, que ha estat rebuda especialment per membres d'ADIC Salut, ha agraït els treballadors del Departament de Salut, del CatSalut, i per extensió al de la resta d'organismes de salut i professionals de la sanitat pública de Catalunya "per haver resistit aquests mesos tan durs sense que la ciutadania notés les conseqüències del control estatal".