El Cupó Diari de l'ONCE reparteix 35.000 euros a l'Anoia

L´ONCE ha repartit 35.000 euros a l'Anoia, al sorteig del cupó diari d´aquest dilluns 4 de juny. Segons fonts de l'ONCE desconeix si el premi ha caigut a la població de Piera o de Jorba, ja que José Fausto Fernández Fernández, agent venedor dels jocs responsables de l´Organització, es desplaça en aquests dos municipis per vendre loteria.

Així el cupó electrònic guanyador podria haver estat venut al punt de venda a l´àrea de Guissona a Jorba (on Fernández treballa els dilluns, i de dijous a dissabte), o al quiosc ubicat al carrer de Sant Cristòfol de Piera (on treballa els diumenges). José Fausto Fernández va vendre un cupó electrònic per TPV (Terminal Punt de Venda), premiat amb 35.000 euros. Gràcies al TPV el client pot escollir, a l´instant, el número que més li agradi.

Jorba i Piera pertanyen administrativament a l´agència de l´ONCE a Manresa, que presta serveis personalitzats a 400 afiliats i afiliades i compta amb una xarxa de 95 agents venedors dels productes de joc de l´Organització.



L´ONCE ha repartit 34 milions i mig d´euros a Catalunya, enguany

El ´Cupó Diari´ de l´ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l´oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar ´La Paga´ de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s´afegirà al premi de 35.000 euros.

Els cupons de l´ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents venedors que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir, a l´instant, el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de joc de l´ONCE (www.juegosonce.es) i establiments autoritzats. A Catalunya són més de 10.000 els seus afiliats i el col·lectiu de l´ONCE i la seva Fundació supera les 15.000 persones. A Catalunya la venda del cupó dóna ocupació a gairebé 3.000 persones.