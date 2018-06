El Govern desencalla el pla de la futura xarxa de trens i carreretes al Baix Nord

El nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Demià Calvet, una de les primeres decisions que va prendre ahir va ser activar el Pla director d'infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera, que abasta els municipis de Martorell, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Castellbisbal.

Aquest pla pretén posar ordre tant en matèria de carreteres com, sobretot, de ferrocarrils, preveient en aquesta sentit una sola estació de tren a Martorell on hi hagi totes les connexions i una xarxa reorganitzada. Aquest pla, que té sobretot importància per a la mobilitat en cotxe i tren, i per tenir un Baix Llobregat Nord que sigui més respectuós amb el medi ambient, està en un calaix de la conselleria arran de l'aplicació del conegut article 155 de la Constitució, que va servir per controlar la Generalitat. L'aixecament de l'article haurà suposat reprendre 26 expedients urbanístics. El pla del Baix Llobregat Nord té dues alternatives sobre les quals caldrà triar a partir d'ara.

En la majoria dels casos, es tracta d'expedients que, després de l'informe favorable de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), necessiten la signatura del conseller de Territori i Sostenibilitat. En els mesos d'intervenció de la Generalitat, el ministeri de Foment no va adoptar la resolució definitiva de cap d'aquests expedients.

Són projectes que afecten municipis de tot Catalunya i que abasten qüestions de rellevància ciutadana, com ara infraestructures de comunicacions, de serveis, educatives o dotacionals, alguns molt demandats pels corresponents ajuntaments. Amb la signatura avui del conseller, totes aquestes iniciatives podran tirar definitivament endavant.

Així, per exemple, s'ha aprovat la construcció de quatre línies elèctriques d'alta tensió subterrànies entre els municipis de Palol de Revardit i Cornellà de Terri (Pla de l'Estany), amb un traçat de 7,89 km. Aquestes noves infraestructrures donaran resposta a la creixent demanda a la zona, i augmentaran la capacitat de transport i la gestió d'avaries.