L'exalcalde de Berga podria ser director de Trànsit

? La formació del nou executiu de Torra està duent associats diferents canvis al govern català i un d'aquests podria afectar l'exalcalde de Berga, Juli Gendrau. En el darrer Govern de Puigdemont, i fins ara, ha estat el director general d'Emergències i al seu càrrec ha tingut la responsabilitat de dirigir els bombers, un col·lectiu molt organitzat on els polítics tenen complicada la negociació. El nou titular d'Interior, Miquel Buch, que manté una bona relació amb Gendrau hauria proposat un altre persona per a Emergències i estaria situant Gendrau en la direcció del Servei Català de Trànsit, en principi, una àrea menys conflictiva. La situació definitva del berguedà Gendrau anit no estava confirmada.