Marc Castells té el sí del partit per ser el relleu de Mercè Conesa a la Diputació

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (PDeCAT), serà amb tota probabilitat el nou president de la Diputació de Barcelona, tal com havia avançat la setmana passada Regió7. Aquesta és la proposta que la formació té sobre la taula per afrontar el relleu a la institució provincial un cop s'hagi produït un altre canvi de cadira: l'actual presidenta de la Diputació, Mercè Conesa (alcaldessa de Sant Cugat del Vallès), és també la candidata per ocupar la presidència del Port de Barcelona, en substitució de Sixte Cambra, que ja fa mesos que va decidir que volia deixar el càr-rec i, a més a més, té obert un procés judicial per casos relacionats amb la trama del 3%.

La proposta de Castells és en ferm des d'ahir i només un gir inesperat de l'encaix en els relleus a la segona línia del Govern català podria trencar el que a hores d'ara es dóna per fet en els entorns del PDeCAT. En el cercle més directe de Castells es demana prudència perquè els nomenaments no estan fets (només proposats), però admeten que en aquests moments té tots els números per ser el president de la Diputació. Ell és l'actual vicepresident segon de l'ens, però, si ho mirem per partits, és el número 2 del PDeCAT a la Diputació. El vicepresident primer és l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, però ho és en tant que representant d'ERC. El fet que Castells sigui el màxim responsable de l'ens provincial no el pot fer sortir de l'alcaldia d'Igualada, ja que el càrrec és per a representants municipals.

El relleu no s'ha formalitzat encara en cap dels dos àmbits, però ja té el vist-i-plau del partit, segons ha pogut saber aquest diari. Els canvis no és previst que es facin en els propers dies, però tampoc no ha de passa massa temps. La setmana que ve, o la següent, es podria produir el canvi.

Castells completaria un pòquer de polítics igualadins que ens els darrers dies han accedit a llocs de màxima responsabilitat política a Catalunya. Les igualadines Alba Vergés (ERC) i Àngels Chacón (PdeCat) són conselleres des de dissabte al matí. Laura Borràs, la nova consellera de Cultura, té com a parella un metge igualadí i president de Creu Roja Anoia, Xavier Botet. A més a més, la també igualadina Carolina Telechea (regidora per ERC) serà parlamentària republicana al Congrés de Diputats en substitució de les conselleres Teresa Jordà i Ester Capellas, que fins ara estaven al grup a Madrid amb Tardà i Rufián. Telechea no ha decidit, encara, si deixarà l'acta de regidroa de l'Ajuntament d'Igualada.

Castells, que ara té 45 anys i és alcalde d'Igualada des del 2011, manté una molt bona relació amb Carles Puigdemont i bona part de l'actual cúpula del PDeCAT. Si finalment, com tot fa preveure-ho, és el nou president de la Diputació en aquest tram final de mandat (fins a les municipals), serà el segon igualadí que ocupa el càrrec: el primer va ser Antoni Dalmau (1983-87), aleshores a les files del PSC.