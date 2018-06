Ampans farà formació perquè ni-nis de Vilanova del Camí s'incorporin al mercat de treball

L´Ajuntament de Vilanova del Camí i AMPANS han signat un conveni de col·laboració per fer arribar a aquest municipi el programa de Noves Oportunitats, per a joves que no estudien ni treballen i que es troben en la franja de 16 a 24 anys. La signatura ha anat a càrrec de l´alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i del director general d´AMPANS, Toni Espinal.

Mitjançant l´acord de col·laboració, l´Ajuntament de Vilanova del camí acull el programa Noves Oportunitats amb joves d´entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen perquè puguin reincorporar-se al sistema educatiu o puguin trobar una sortida laboral. L´Ajuntament de Vilanova del Camí ha cedit a AMPANS un espai de coworking, despatxos privats per a tutories i aules de formació al Centre d´Innovació Anoia.

El programa de Noves Oportunitats de la Catalunya central 2018-2020 és una iniciativa del SOC gestionada per AMPANS i Intermèdia, i finançada pel Fons Social Europeu dins el pla de Garantia Juvenil. La segona edició d´aquest programa es posarà en marxa aquest mes de juny coincidint amb el final de curs a escoles i instituts. Vilanova del Camí ja va participar en la primera edició de les Noves Oportunitats a la Catalunya central.

El programa s´adreça a joves d´entre 16 i 24 anys que no treballen i han abandonat els estudis amb l´objectiu que recuperin les ganes d´aprendre i retornin al sistema educatiu o bé es formin i trobin una feina. Ofereix actuacions integrades d´orientació, formació, acompanyament i intermediació i es caracteritza per oferir als joves itineraris més llargs, de fins a 2 anys, per desenvolupar el seu projecte professional i personal.