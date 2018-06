El bus del futur, elèctric i sense conductor, es presenta a Castellolí

La catorzena edició de la Jornada Catalana de la Mobilitat, organitzada per l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Anoia, ha portat al Campus Motor Anoia el que ha de ser el minubus del futur. Un aparell elèctric, no contraminant, amb capacitat per a una quinzena de persones i que circula sense conductor. La jornada d'enguany estava centrada justament en el transport públic amb vehicles autònoms, i el vehicle, que els mesos de setembre i octubre estarà a prova a diferents ciutats catalanes, era aquest matí de dimecres, l'element estrella.

En col·laboració amb la empresa francesa Transdev, l'AMTU ofereix als Ajuntaments catalans la possibilitat de participar d'una gira itinerant per experimentar el vehicle públic autònom al seu municipi amb un carril d'una ruta de transport reservat per a la circulació de fins quatre vehicles autònoms. Aquest roadshow servirà per donar a conèixer al conjunt de la població aquest sistema de transport d'alt desenvolupament tecnològic per al desplaçament de viatgers, podent observar in situ el seu funcionament, els avantatges i les múltiples possibilitats que ofereix aquest sistema de futur. Aquestes proves es fan amb zones on els nous vehicles no comparteixen la calçada ni amb vehicle ni amb viantants, tot i que el bus sense xofer està equipat de sensors i càmeres per detectar possibles obstacles.

El secretari general d'Infraestructures, Ricard Font, destacava en la presentació que es tracta d'un vehicle de futur que compleix amb tres objectius: és un vehicles compartit, és elèctric i és una aposta per a les noves tecnologies que s'estan desenvolupament en el terreny tecnològic en aquests moments. Fonts insisteix en que a les grans ciutats no s'hi podrà entrar amb el vehicle privat, sinó que les propostes passen per fer servir propostes de transport col·lectiu fins a les portes de les grans urbs i, a l'interior circular-hi amb algun tipus de transport similar al que aquests mes de setembre i octubre es posaran a prova.

Ricard Font explica que "aquest vehicle exemplifica molt bé com serà la mobilitat del futur: elèctrica, no contaminant i amb vehicles compartits, digitals i connectats". I Cristina Pou, Subdirectora General del Servei Català de Trànsit, afegia que destaca el caràcter innovador de la iniciativa. "Aquesta és la primera ocasió a tota Europa en que municipis mitjans i petits tenen accés a provar el transport públic autònom", ha indicat. Pou també ha explicat que Catalunya està treballant en aquests moments en idees de desenvolupament sobre el vehicle connectat, uns cotxes que puguin tenir molta més informació en el panell de ràdio i de navegadors.

En aquest sentit, Pou ha explicat que properament, la Generalitat, conjuntament amb Autopsitas i el Racc duran a terme una campanya de prova de vehicles connectats en un tram d'entre 5 i 6 quilòmetres de la ronda de Girona. La Generalitat hi desenvoluparà tota la connectivitat perquè els vehicles tinguin accés garantit a les xarxes de telefonia i perquè sistemes de comunicació com per exemple el twitter es puguin garantir en tot el tram. Aquesta és una prova que s'està duent a terme a diferents ciutats, anomenada C-Road. El Servei Català del Trànsit també té un altre sistema en fase de prova, el C-Mobile, que és una aplicació a través de la qual el conductor hauria d'estar informat de tot tipus de dades sobre el trànsit. Aquesta aplicació ja s'està desenvolupament i, inicialment, està pensada per als moviments en cotxe per tota la zona metropolitana.

Quan els tècnics pensen en vehicles autònoms, a hores d'ara, només els contenplen per a vies exclusives, en les que no hagin de compartir l'espai amb altres vehicles. Font també va explicar ahir que a hores d'ara s'està en fases molt preliminars, amb estudis i propostes a diferents punts d'Europa, amb un desenvolupament tecnològic que, de moment, no ha trobat empreses catalanes que el desenvolupin.

Professionals de l'àmbit de la mobilitat preveuen "poder circular de manera automàtica per la ciutat cap al 2020 i arribar a la cinquena fase d'automatització (sense conductor) en 2025-2030", en paraules de Jordi Xena, President de l'AMTU. En aquets escenari d'innovació i progrés, Cristina Pou, confirma que "des del Servei Català de Trànsit s'està treballant en aquest sentit, per definir quin model de mobilitat volem a les ciutats i els pobles de Catalunya".

La Jornada Catalana de la Mobilitat, liderada per l'AMTU, promou l'intercanvi de coneixement i experiències, planteja escenaris de futur i fomenta el debat entre els experts i les administracions públiques, per treballar plegats en la definició d'aquest escenari esdevenidor amb l'objectiu de preparar el sector català i assentar les bases per una transició progressiva i exitosa.

L'ús del vehicle autònom en el transport públic encara suscita moltes incògnites, sobre tot pel que fa al finançament i la viabilitat, la seguretat, la legalitat i responsabilitat del conductor, la integració als municipis, la transformació del model de mobilitat... A l'avantguarda de la mobilitat a Catalunya, l'AMTU organitza la XIV Jornada Catalana de la Mobilitat: un espai per l'intercanvi de coneixements i experiències, un escenari on sensibilitzar i compartir les visions de futur i crear un entorn per debatre sobre els reptes i canvis que implicarà l'arribada dels vehicles públics autònoms a Catalunya.