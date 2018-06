Igualada estrena un nou cicle d'òpera i cine musical a la fresca

El pati del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia oferirà aquest estiu tres projeccions a l'aire lliure d'òpera i cinema musical, durant tres caps de setmana pràcticament consecutius. Aquest dimecres, 7 de juny, s'ha fet la presentació d'aquest nou cicle, anomenat Òpera i cinema a la fresca i impulsat pel departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament, amb la presència de l'alcalde, Marc Castells, i del regidor titular de l'àrea, Pere Camps.

La programació inclourà la projecció de l'òpera Manon Lescaut de Puccini, el 16 de juny dins la iniciativa Liceu a la Fresca, del film La La Land el 30 de juny i, finalment, el 7 de juliol, de la pel·lícula també musical La bella i la bèstia. L'entrada serà gratuïta amb l'aforament limitat a 300 localitats i les projeccions es faran en versió original subtitulada.

Manon Lescaut, l'enlairament de Puccini. El dissabte, 16 de juny, a les 22h, Igualada es tornarà a sumar per quart any consecutiu al Liceu a la Fresca, la iniciativa que permet veure en nombroses ciutats i viles la retransmissió en directe d'una òpera referent que es representa des del principal escenari del país.

En aquesta ocasió, la peça escollida és Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, una nova coproducció entre el coliseu barceloní, el Palau de les Arts de València i el Teatro San Carlo de Nàpols. L'acció situa l'espectador en el context de la immigració de principis del segle XX, amb el record d'Ellis Island com a rerefons. Inspirada en la novel·la homònima de l'abbé Prévost, Puccini va obtenir amb Manon Lescaut el seu primer gran triomf. La història de l'ascensió i caiguda de la cortesana Manon va ser escrita amb una música arravatadora, fidel als principis del verisme i amb l'esquinçament precís en pàgines com la cèlebre ària Sola, perduta, abbandonata del quart acte. A partir de Manon Lescaut, Puccini encadenaria altres grans èxits com La Bohème, Tosca o Madama Butterfly.

Tres aclamats tenors, el nord-americà Gregory Kunde, el tinerfeny Jorge de León i el porto-riqueny Rafael Davila, es repartiran en aquesta ocasió el paper de Des GrieuxI se'ls uniran dues sopranos pel rol titular, la ucraïnesa Ludmyla Monastyrska i la italiana Maria Pia Piscitelli, ambdues de renom internacional.

La La Land: el renéixer dels musicals. Mia (Emma Stone) és una jove aspirant a actriu que treballa com a cambrera l mateix temps que participa en càstings. Sebastian (Ryan Gosling) és un pianista de jazz que es guanya la vida tocant en sòrdids tuguris. I tots dos s'enamoren. Però la seva gran ambició per arribar al cim en les seves carreres artístiques amenaça amb separar-los.

El director nord-americà Damien Chazelle firma la seva obra mestra, premiada amb sis estatuetes als Òscars de l'any 2017, set Globus d'Or, vuit premis de la crítica nord-americana i múltiples reconeixements en altres festivals. Una pel·lícula que públic i crítica ha coincidit a situar com el renéixer dels musicals clàssics ben entrat el segle XXI.

La projecció de La La Land tindrà lloc el dissabte, 30 de juny, també a les 22h al pati del Museu de la Pell.

La maduresa de La bella i la bèstia. L'última projecció d'aquesta primera edició del cicle Òpera i cinema a la fresca serà La bella i la bèstia, la revisió del clàssic de Disney, ara amb personatges reals, estrenada l'any passat. Es farà el dissabte, 7 de juliol, a les 22h.

Aquest film, també musical, explica la història de Bella (Emma Watson), una jove brillant i eterna, que somriu amb aventures i un món que s'estén més enllà dels límits del seu poble a França. És independent i reservada i no vol saber res de l'arrogant Gaston, que la persegueix sense descans. Tot canvia el dia que el seu pare (Kevin Kline) és engarjolat al castell d'una horrible bèstia i ella proposa canviar-se amb ell i quedar reclosa al castell. De seguida es fa amiga del peculiar personal de servei del castell, transformats en objectes per la maledicció d'una bruixa, al mateix temps que neix una especial relació amb la bèstia.

Un muntatge visualment espectacular, amb les malediccions, la màgia i la fantasia com a teló de fons, que fa reflexionar l'espectador al voltant de conceptes i valors com el respecte, la no discriminació, la bellesa interior, l'amistat o l'amor.