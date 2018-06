Injecció de 80.000 euros al Museu de la Pell d'Igualada per fer-hi diferents millores

L'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, durà a terme, entre aquest estiu i la tardor, millores per valor de 80.000 euros a l'interior i l'exterior del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. Aquest dimecres, 6 de juny, n'ha exposat els detalls l'alcalde, Marc Castells.

La inversió més gran correspondrà a la pavimentació del tram del pati que separa l'edifici principal del museu, l'antiga fàbrica de Cal Boyer, de la fàbrica contigua coneguda com a Martí Enrich. S'hi invertiran 35.000 euros i, d'aquesta manera, s'enllestirà l'arranjament de tots els espais exteriors de l'equipament. La segona actuació en importància pel que fa a la inversió serà la substitució de la il·luminació existent de la sala de les Encavallades, al segon pis de la nau principal, per un nou enllumenat de tipus LED que ja serà definitiu per aquest espai i que tindrà un cost de 22.000 euros. Es faran, finalment, dues accions per valor d'11.500 euros cadascuna: la reparació de goteres en la coberta de la zona de serveis i la recuperació de les grans lletres que formaven la paraula "MVSEV" a la porta principal i que ara són il·legibles.

Aquest conjunt d'accions cofinançades pel consistori i la Diputació, segons l'alcalde, pretenen "sumades a les intervencions fetes els darrers anys, seguir consolidant el Museu com un espai de cultura, lleure i activitats de referència a la nostra ciutat".

Un museu que creix en usos · En aquest mateix sentit, tal i com apunta el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, aquesta consolidació "és un fet no només pel que fa als igualadins sinó també per als visitants que arriben cridats per una ciutat amb una gran vitalitat al llarg de l'any".

Així ho fan palès les dades de visitants, que l'any 2017 es van incrementar notablement, especialment gràcies a les activitats que s'hi celebren, més enllà de les visites a les exposicions que acull o l'espai conegut com la Casa de la Festa, que allotja la imatgeria festiva local. Els visitants a les mostres del museu es venien mantenint pràcticament estables els darrers anys –20.000 el 2015 i 19.000 el 2016– però l'any passat van pujar fins els 28.000. El gran augment, però, s'observa en les diverses activitats i esdeveniments que va acollir l'equipament –com poden ser el festival FineArt, la Mostra d'Igualada, el festival Anòlia o el festival Vadefoodies, entre molts altres– i que van aplegar més de 33.000 persones. Tot plegat fa que, l'any 2017, el Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia rebés un total de 61.500 visitants.

Segons Camps, l'aposta del govern municipal per millorar i seguir obrint el museu a la ciutat continua sent ferma i, per aquest motiu, s'han dut a terme accions com l'arranjament del pati exterior i ara se n'engeguen de noves, com les anunciades avui.