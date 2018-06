Mercè Conesa deixa la Diputació i obre les portes a l'etapa de Castells

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ja s'ha acomiadat de l'Ajuntament de Sant Cugat, d'on era alcaldessa, i, per tant, també deixa de presidir l'ens provincial, que en les properes hores ha de convocar un ple per fer el relleu. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, com ahir avançava Regio7, és a un pas d'accedir a la presidència de la institució provincial, ja que és el relleu natural dins del grup del PDeCAT a la Diputació i la seva formació ja ha donat el vistiplau al canvi.

Ahir al vespre, el relleu al Port de Barcelona només estava pendent de la publicació del nomenament de Conesa al Diari Oficial de la Generalitat. Amb tot, per a aquesta tarda ja s'ha previst una roda de premsa amb l'actual president del Port, Sixte Cambra, la futura responsable de la institució portuària, Mercè Conesa, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Ahir, Conesa encara fa fer un acte, justament al costat de Sixte Cambra, com a presidenta de la Diputació.

En l'entorn més directe de Marc Castells es manté la discreció respecte de la possibilitat que accedeixi al càrrec, tot i que l'acord de relleu a l'ens provincial, tot i que no s'hagi fet públic, està pres. A la Diputació de Barcelona encara no s'ha fet la convocatòria per atendre la renúncia de l'actual presidenta, ni s'ha fixat, de moment, com serà el relleu. Però a l'ens provincial també s'admet el canvi.

Sixte Cambra escenificarà el relleu a Mercè Conesa en una roda de premsa convocada per a avui a la tarda. Conesa va esdevenir alcaldessa de Sant Cugat el 28 de desembre del 2010, data en què va rellevar Lluís Recoder quan va ser nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat en el govern d'Artur Mas. En les eleccions del 2011 i del 2015, va ser reelegida com a alcaldessa de Sant Cugat, cosa que li va permetre ser nomenada presidenta de la Diputació de Barcelona el juliol del 2015. Conesa és també presidenta del Consell Nacional del PDeCAT.

Conesa és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Dret i Gestió Pública per la Universitat Pompeu Fabra. Amb el canvi de govern, Sant Cugat també ha perdut a un dels seus puntals, Damià Calvet, que és conseller de Territori i Sostenibilitat.

Cambra ha estat al capdavant del Port de Barcelona durant els últims set anys. Nomenat l'any 2011, el fins ara president del Port de Barcelona va anunciar a final del 2017 que deixaria el càrrec després d'haver completat dos mandats. Amb tot, la seva decisió no ha estat efectiva fins ara.