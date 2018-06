El polític berguedà Juli Gendrau dirigirà el Servei Català del Trànsit

L'exalcalde de Berga Juli Gendrau dirigirà el Servei Català del Trànsit. Tot i que encara no s'ha oficialitzat cap canvi a la cúpula de la conselleria, els plans del conseller d'Interior Miquel Buch passen per situar l'actual cap dels Bombers, Juli Gendrau, al capdavant del Servei Català de Trànsit (SCT), la responsable del qual fins ara, Eugenia Domènech, abandonarà el càrrec. Aquest canvi s'emmarca dins del nou organigrama organitzatiu de la conselleria que aquests dies està confegint el nou conseller.

Fins ara Juli Gendrau era el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Amb la intervenció del Govern espanyol de la Generalitat mitjançant l'aplicació de l'article 155, Gendrau va mantenir el càrrec. El mes d'abril, l'aleshores ministre d'Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, va encarregar-li també la codirecció de l'Institut de Seguretat Públic. Això passava quan va ser destituïda l'anterior directora, Annabel Marcos, acusada d'haver transportat urnes del referèndum de l'1 d'octubre amb el seu vehicle particular.

Juli Gendrau (Berga, 1969) va ser alcalde per CiU de Berga durant dos mandats seguits, del 2007 al 2011 i del 2011 al 2015. Abans de ser batlle de la capital berguedana, havia estat regidor del grup municipal de CiU, des del 1999. En el seu dia va ser regidor de govern, entre altres àrees, de la Patum, la festa més internacional de la seva ciutat que el 25 de novembre de l'any 2005, la Unesco va declarar en una sessió a París com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat i en la qual participa com a geganter i s'hi manté en actiu tal com s'ha palesat aquest Corpus.

El polític berguedà també va ser conseller del govern al Consell Comarcal del Berguedà. En el seu dia va ser militant de la JNC i de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), i en la seva etapa com a alcalde va assolir càrrecs polítics dins del partit. Al seu dia va ser també delegat del Govern a la Catalunya Central. El va substituir en el càrrec Laura Vilagrà.

Gendrau és enginyer tècnic industrial i en organització industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de la qual ha estat professor i, en aquest àmbit, ha realitzat diversos cursos i post-graus especialitzats en direcció de projectes industrials i en el camp de les energies renovables.