El bus del futur, elèctric i sense conductor, es presenta a Castellolí

El Campus Motor Anoia va veure ahir el que ha de ser el minibus del futur. Un vehicle elèctric, no contaminant, amb capacitat per a una quinzena de persones i que circula sense conductor. La jornada d'enguany se centrava justament en el transport públic amb vehicles autònoms, i el vehicle, que els mesos de setembre i octubre estarà a prova a diferents ciutats catalanes, era ahir l'element estrella. La catorzena edició de la Jornada Catalana de la Mobilitat, organitzada per l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Anoia, es du a terme entre ahir i avui.

AMTU, en col·laboració amb l'empresa francesa Transdev, ofereix als ajuntaments catalans la possibilitat de participar d'una gira itinerant per experimentar el vehicle públic autònom al seu municipi. Les ciutats que el vulguin testar han de disposar d'un carril d'una ruta de transport reservat per a la circulació de fins a quatre vehicles autònoms. Aquest roadshow servirà per donar a conèixer al conjunt de la població aquest sistema de transport d'alt desenvolupament tecnològic per al desplaçament de viatgers, i es pot observar in situ el seu funcionament, els avantatges i les múltiples possibilitats que ofereix aquest sistema de futur. Aquestes proves es fan en zones on els nous vehicles no comparteixen la calçada ni amb vehicles ni amb viantants, tot i que el bus sense xofer és equipat de sensors i càmeres per detectar possibles obstacles.

El secretari general d'Infraestructures, Ricard Font, destacava en la presentació que es tracta d'un vehicle de futur que compleix tres objectius: és per a serveis compartits, és elèctric i és una aposta per les noves tecnologies. Font insisteix que, a les grans ciutats, en un futur no s'hi podrà entrar amb el vehicle privat. S'haurà de fer el desplaçament llarg amb transport públic i els recorreguts interiors amb vehicles com ara el que es provarà.

Cristina Pou, subdirectora general del Servei Català de Trànsit, afegia que destaca el caràcter innovador de la iniciativa. «Aquesta és la primera ocasió a tot Europa en què municipis mitjans i petits tenen accés a provar el transport públic autònom», va indicar.

Pou també va explicar que Catalunya està treballant en el desenvolupament del vehicle connectat: cotxes que puguin tenir molta més informació del temps i el trànsit en el tauler de ràdio i de navegador.

Es farà una prova pilot a la ronda de Girona, a l'AP7, del sistema C-Roads, i una altra d'una aplicació (C-Mobile) a Barcelona.