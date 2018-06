El col·lectiu d'infermeria de família recomana vacunar-se de la grip a les embarassades

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) ha celebrat aquest dijous a Igualada la VI Jornada de Vacunes, que enguany se centra en la vacunació de la dona durant l'embaràs i també en la vacunació en pacients immunodeprimits –malalts del VIH, leucèmia, trasplantats, etc. La coordinadora del grup de vacunes de l'AIFiCC, Pepi Estany, ha explicat la importància que les dones embarassades es vacunin de la grip perquè "evita moltes complicacions", tant a la mare com al nadó.

Per contra, Estany ha dit que la cobertura de vacunació de la tos ferina en les dones gestants és molt bona i assegura que "des que estem vacunant de la tos ferina durant l'embaràs estem trencant el tabú de vacunar les embarassades i, per tant, aquestes accedeixen millor a posar-se la vacuna de la grip". La jornada també vol posar l'accent en trencar mites sobre la vacunació com ara que la vacuna triple vírica pot provocar autisme. "S'ha demostrat que això és completament fals", ha apuntat Estany.

La vacunació de la grip en persones en situació d'immunosupressió –sistema immunològic debilitat- i en embarassades són els temes principals que s'han debatut aquest dijous a Igualada en el marc de la VI Jornada de Vacunes que organitza l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC). Segons ha explicat la coordinadora del grup de vacunes de l'AIFiCC, Pepi Estany, la jornada té per objectiu "empoderar" les infermeres i proporcionar-los "informació i formació". "Hi ha jornades com les que s'organitzen a Vall d'Hebron que ens donen quaranta voltes però allà les infermeres no s'atreveixen a preguntar. En canvi, aquestes són molt familiars i les professionals no tenen por d'aixecar la mà i preguntar", ha destacat Estany.

Pel que fa a la vacunació en embarassades, Estany ha dit que encara hi ha molta feina a fer en relació a la vacuna de la grip. De fet, només el 22% de les embarassades es vacunen contra la grip a Catalunya. Segons ella, fins fa poc aquest tema era "tabú" entre les embarassades, però ha deixat clar que "vacunar l'embarassada contra la grip evita moltes complicacions". "Quan una persona està embarassada la seva immunitat disminueix i això fa que la dona sigui més propensa a agafar infeccions", ha relatat aquesta professional.

En canvi, Estany ha posat en valor els bons resultats obtinguts en la vacunació contra el tètanus, la diftèria i la tos ferina. "Des que posem aquesta vacuna en les embarassades les morts en menors de tres mesos ha disminuït en picat", ha dit Estany. De fet, el percentatge d'embarassades vacunades contra la tos ferina augmenta fins el 80%. Per la coordinadora del grup de vacunes de l'AIFiCC "de que estem vacunant contra la tos ferina hem pogut trencar el tabú de vacunar les embarassades i aquestes s'avenen millor a vacunar-se també contra la grip".

Els grups immunosupressors

Un altre dels aspectes que abordarà la jornada d'aquest dijous és la vacunació en pacients immunodeprimits, és a dir, amb el sistema immunològic debilitat. Entre aquests pacients hi ha malalts de VIH, leucèmia, trasplantats, tractaments contra el càncer, entre d'altres. En aquest cas, Estany ha posat de relleu que "és important vacunar sempre abans que la persona estigui immunodeprimida" i també ha destacat la importància de "vacunar els convivents". És a dir, vacunar a totes les persones que estan en contacte amb el malalt. "Vacunant els convivent fem una vacunació grupal i això fa que la persona malalta no accedeixi a la infecció perquè tot el seu voltant està vacunat", ha explicat Estany.

Trencar els mites

La jornada organitzada per l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) també destinarà un espai per "trencar mites" sobre la vacunació. La coordinadora del grup de vacunes de l'associació ha posat com a exemple el mite que la vacuna de la triple vírica pot provocar autisme. "Va sortir un estudi a Anglaterra que la vacuna de la triple vírica podia produir autisme, però això s'ha demostrat que és fals i el metge, que va fer aquest estudi se l'ha expulsat del sector mèdic del seu país", ha detallat Estany.

Per això, aquesta infermera veu molt important que les professionals de la infermeria familiar i comunitària estiguin "empoderades" per poder donar respostes "clares" davant de qualsevol mite que se'ls hi pugui aparèixer a la consulta.