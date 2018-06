Àngels Chacón s'estrena 'a casa' com a consellera en els Premis MobiliCat

La flamant consellera d'Empresa i Coneixement, la igualadina Àngels Chacón, va presidir dimecres la Nit dels Premis MobiliCat. Chacón estrenava càrrec a la seva comarca i també era el primer acte públic que presidia. Els guardons, organitzats per la revista MobiliCat, que edita l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), són un reconeixement a les millors iniciatives en l'àmbit de la mobilitat a Catalunya.

El premi d'honor dels Premis MobiliCat va ser per a Jaume Barceló en reconeixement a la seva trajectòria en la recerca de l'optimització de problemes de transport. La consellera va recordar que al seu Govern de la Generalitat es creu «en el territori i en els nostres actius», i «treballarem per millorar la competitivitat de les empreses, i per la integració territorial i sectorial del nostre teixit productiu», va afegir. El premi a la Innovació va ser per a l'aplicació Counterest, per Passenger analítics.