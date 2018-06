Vergés insta a la ministra de Sanitat a derogar el decret que elimina l'assistència universal

La consellera de Salut igualadina, Alba Vergés, ha demanat a la nova ministra de Sanitat, Carmen Montón, que derogui el decret de 2012 que anul·la la universalització de l'assistència sanitària, cosa que ja va demanar dilluns al president de l'executiu Pedro Sánchez.

En la seva primera visita oficial a l'Hospital Clínic, Vergés ha deixat clar que "independentment del que facin, a Catalunya atendrem a tothom". La consellera de Salut veu amb "esperança" el nomenament de Montón, per les polítiques d'atenció a immigrants en situació irregular que va realitzar com a consellera de la Generalitat Valenciana. "És un nom que com mínim sona bé a les orelles", ha dit, abans de confirmar que "no hi ha cap reunió concretada" amb la ministra.

La consellera de Sanitat ha fet aquestes afirmacions en el marc d'una visita al servei d'atenció integral a les agressions sexuals de l'Hospital Clínic. Vergés, que va prendre possessió el passat cap de setmana, ha afirmat que la perspectiva de gènere es reforçarà en totes les polítiques del seu departament. La consellera ha explicat que la unitat "referent" en el tracte a les víctimes ha engegat l'atenció a les adolescents de 16 a 18 anys, que abans eren derivades a Sant Joan de Déu.