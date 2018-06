Els comerciants de Nou Martorell celebren la fira de les Bòbiles durant tot avui

Els comerços locals i medievals omplen la rambla de les Bòbiles durant tot el cap de setmana. Ahir i avui s'hi celebra la fira medieval. Hi ha més espectacles que en edicions precedents i serà la primera activitat que estrenarà l'ombreig de part de la rambla, inaugurat el 13 de maig. La fira del Comerç al Carrer és el gran aparador de l'associació de comerciants i empresaris Nou Martorell. Els establiments locals, de tot tipus de sectors, donaran a conèixer novetats i promocions. I els medievals oferiran els seus productes característics i artesanals. Aquest any, a més de diverses actuacions com una de les més esperades, la falconeria amb vols d'aus dissabte i diumenge, s'han preparat noves actuacions, cercaviles, funcions de circ i de teatre.

El president de l'associació Nou Martorell, Marc Casasayas, ha explicat que aquesta fira «és l'única que ocupa tota la rambla, i la més important del comerç local i d'oci de la comarca». Hi haurà més de 100 estands, mercaders i actors. La fira, que ja es va poder visitar ahir, podria rebre avui centenars de visitants.

Per a aquest diumenge hi ha prevista una cercavila de tres personatges i Taraska (a les 11), exhibició d'aus (12), teatre Ramon de los Bosques (2/4 d'1), cercavila (3/4 d'1) i circ La Catapulta (a la 1). A la tarda, cercavila (2/4 de 6), teatre (quan faltin 20 minuts per a les 7), exhibició d'aus (a les 7), circ Bufonades (a les 8), cercavila (a 2/4 de 9) i final amb La Mort i el seu seguici a continuació. Durant tot el cap de setmana hi passaran músics animant.