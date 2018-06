Olesa celebra Santa Oliva amb un cap de setmana farcit d'activitats

Olesa de Montserrat ha rememorat aquest cap de setmana una de les festes més importants i més assenyalades per a tots els vilatans, la celebració de la Festa de Santa Oliva, patrona del municipi. Des del divendres passat els carrers del poble, sobretot els del nucli històric, han estat el centre de diverses activitats i festivitats per a tota la família.

Divendres s'iniciaven els actes d'aquesta festa amb la tradicional tómbola benèfica a càrrec de les germanes Paüles. A la nit, la música i la gresca van ser presents a la festa amb el concert jove organitzat pel col·lectiu de joves de Santa Oliva, on tothom va poder ballar amb el grup Ekko i el DJ Lo Puto Cat.

Dissabte es va produir una de les novetats més significatives. De mans de l'Associació L'arrel Acció Cultural, es va presentar en societat la recuperació d'un element d'imatgeria tradicional catalana com és la mulassa. Aquest projecte ha estat portat a terme pel jove artista plàstic i visual Miquel Grima, i s'emmarca en la voluntat de recuperació d'imatgeria tradicional que s'està portant a terme a la vila en els darrers mesos.

També dissabte es va fer una de les activitats que reuneix més públic i expectació dins les festes de Santa Oliva, com és la baixada d'andròmines pels carrers del nucli antic, on els participants baixen a tota velocitat amb vehicles amb decoracions originals i divertides.

Per finalitzar la jornada de dissabte, que va ser un dels dies forts de la festa, es va celebrar el tradicional correfoc i tabalada a càrrec de la colla de diables Custus Ignis i els Diablots d'Olesa. Un cop acabat, es va iniciar el festival musical Ginesta Sound, organitzat per l'agrupació escolta Sant Bernat de Claravall i l'Ajuntament, en el qual van participar les formacions musicals Sittar Green, Bembasaoco i el Sense Filtres Dj.

Ahir, diumenge, diada de Santa Oliva, es va celebrar el dia central de la festa major. Les activitats es van iniciar amb una jornada de portes obertes a l'ajuntament. Ja a la tarda es va dur a terme una jornada castellera. I, seguidament, es va celebrar l'ofrena floral a la figura de la patrona d'Olesa, santa Oliva, amb la presència de nombroses entitats del poble.

La música va ser la protagonista per tancar la jornada d'ahir a la festa olesana, primerament amb el concert de Kepa Junkera & Sorginal i el doctor Rumbeta. I, finalment, amb un altre concert jove a càrrec dels grups Biflats i The Catalan Fanfarre. La jornada musical va ser organitzada per l'Agrupació Sardanista d'Olesa.

Al llarg del cap de setmana s'ha pogut gaudir, al voltant de la plaça de les Fonts, de la Fira de l'Oli i el Comerç amb diverses parades d'establiments olesans, així com d'artesania i productes de proximitat relacionats amb l'oli d'oliva. Tant dissabte com diumenge s'han fet també diverses activitats i concursos dins l'àmbit de la fira.

Els actes d'aquesta festivitat de quatre dies finalitzaran avui, dilluns, amb propostes com la marató d'artistes locals i l'animació infantil de Jaume Barri, entre d'altres.