Olesa homenatja tots els que han col·laborat amb l'arxiu local

La commemoració del Dia Internacional dels Arxius a Olesa va servir per fer un reconeixement públic a totes aquelles persones que han realitzat alguna donació a l'Arxiu Històric Municipal des del 2015 fins a aquest 2018; així com a aquelles persones que han finat darrerament i que havien contribuït activament a fer recerca històrica en temes d'Olesa de Montserrat. Aquesta commemoració va ser un dels primers actes de les Festes de Santa Oliva. El regidor de Cultura d'Olesa, Xavier Rota, va explicar que aquesta celebració és una oportunitat per conscienciar la ciutadania de la importància dels arxius.