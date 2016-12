Allau de reaccions a la decisió del TC de suspendre el referèndum

La resolució del Tribunal Constitucional de suspendre cautelarment l´acord pel referèndum pactat entre la Junts pel Sí (JxS) i la CUP ha provocat una allau de reaccions en totes les direccions en els diferents sectors de la vida política catalana.

El president de JxSí al Parlament, Jordi Turull, ha assegurat que la suspensió no els distraurà i ha garantit que es manté el compromís de celebrar el referèndum. En aquest sentit, i sobre la cimera preparatòria del proper 23 de desembre, Turull ha recordat que no s´ha suspès la resolució que preveu aquesta cimera i ha afegit que si l´Estat l´impedís "saltarien pels aires els principis més elementals de la democràcia". En aquest sentit, ha afirmat que no veu motius per no poder celebrar la cimera. Per Turull la resolució del TC és una mostra més que "la famosa operació de diàleg és una operació de monòleg i una farsa".

En una línia similar s´hi ha posicionat Catalunya Sí Que es Pot (CSQP). La formació ja ha anunciat que assistirà a la trobada. "El referèndum és més nostre que de ningú", ha reblat el portaveu parlamentari de la confluència d'esquerres, Joan Coscubiela, per deixar clara la seva assistència a la cimera. En una atenció als mitjans, Coscubiela ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a defensar al referèndum pactat perquè és el que té "major consens i garanties d'arribar a tenir conseqüències polítiques i jurídiques". Coscubiela ha criticat la decisió del TC en la mateixa línia que ho ha fet el diputat de la formació al Congrés Xavier Domènech, que ha acusat el tribunal de ´voler apagar el foc amb gasolina´.

El seu company a la cambra madrilenya, el republicà Gabriel Rufián, per la seva banda, ha assegurat que troba ´dramàticament normal´ la decisió del Constitucional. ´Ens sembla normal que un tribunal o el braç armat legislatiu de l'estat espanyol presidit per un militant o exmilitant del PP continuï fent el que ha anat fent durant els últims anys´, ha etzibat des dels passadissos del Congrés, tot afegint que ´aquesta gent, aquests senyors i senyores, des d'un despatx estan perseguint i amenaçant un poble, les urnes i, en definitiva, la democràcia´.

Albiol celebra la decisió

El líder del PPC, Xavier García Albiol, al seu torn, ha manifestat que creu que la resolució és una ´oportunitat´ perquè la Generalitat s'aparti de la ´radicalitat´ de la CUP i emprengui la via del diàleg amb el govern dins de la legalitat. Albiol ha afegit que era ´previsible´ la resolució del tribunal i ha posat èmfasi que a partir d'ara el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pot seguir de la mà dels seus socis "antisistema" de la CUP o bé acceptar l'oferta de diàleg que li fa el Govern de Mariano Rajoy.

El cap de files del PPC també ha insistit a reprovar les actuacions de tint ´radical´ de la CUP, que ha definit com a pròpies d'una "kale borroka institucional" més que d'una veritable acció de Govern, i ha atribuït a aquesta formació la protesta contra la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa, al qual un centenar d'independentistes van llançar boles de pintura.