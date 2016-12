El PDECAT estrena logotip

El Partit Demòcrata (PDECAT) ha revelat avui la seva nova imatge corporativa, una "estrella" blanca de cinc puntes, una d'elles ratllada, sobre un fons blau, amb la qual vol transmetre una imatge de llibertat, catalanisme i europeisme, sense oblidar el seu passat convergent.



El PDECat ha donat a conèixer la seva nova marca corporativa en un acte que ha celebrat a Barcelona i al qual han assistit uns 500 dirigents, militants i simpatitzants, entre ells el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i el conseller de Cultura, Santi Vila.



El nou 'logo', que recorda un gran asterisc, és obra de l'estudi de disseny barceloní Dues Grapes i ha estat elegit entre les més de 150 propostes que es van presentar al concurs d'idees que va convocar el PDECAT per renovar la seva imatge.





Presentació del logo i nova imatge del Partit Demòcrata https://t.co/rzPQLnjahj „ PartitDemòcrataCAT (@Pdemocratacat) 17 de desembre de 2016

El responsable de comunicació i dades del partit, Lluís Soler, ha explicat que la nova marca "evoca" el futur, la democràcia, el punt de trobada i la serietat, però també l'eficiència, la llibertat, els valors europeus i el catalanisme "en estat pur".Marta Pascal ha afegit que amb aquesta nova imatge gràfica el Partit Demòcrata ha buscat "ser el partit de referència, de la gent, de la il·lusió, de la centralitat i de la unió", i ha apuntat que alguns veuran en el 'logo' una estrella de la llibertat, mentre que altres veuran una persona, ja que el PDECAT vol ser "el partit de la gent".Pascal ha ressaltat també que el color de fons blau és "un homenatge o una declaració d'intencions" al que va representar en el passat Convergència, encara que també evoca "molta determinació i esperança".De la seva banda, el president Puigdemont ha declarat que el d'avui ha estat un acte "d'afirmació i d'autoestima" i ha reivindicat que els partits tenen dret a sentir-se orgullosos del que són i el que fan.Carles Puigdemont ha destacat a més que el Partit Demòcrata té vocació d'innovació i que no es va crear al juliol del 2016 "per fer el mateix", sinó per impulsar coses noves, perquè "el país necessita innovar-se amb permanència".