Merkel confirma que l'atropellament de Berlín és un «atac terrorista»

L'atropellament perpetrat per un camió aquest dilluns en un mercat de Berlín és un atemptatterrorista, segons ha confirmat la cancellera alemanya Angela Merkel durant una compareixença davant els mitjans. "Hem d'assumir que ha estat un atac terrorista", ha assegurat Merkel. La massacre que va tenir lloc al mercat de Nadal de la plaça de Breitscheidplatz, quan un camió va envestir una multitud de gent que hi estava comprant matant a 12 persones i ferint-ne 48 més.



Els fets van tenir lloc cap a les 20.15 h, hora local, en un dels mercats nadalencs més concorregudes de la capital alemanya. El camió va pujar a la vorera i va recórrer uns quants metres fins endur-se per endavant parades del mercat i desenes de persones. Les investigacions apunten que el conductor va dirigir de forma deliberada el camió contra el mercat.



A més, s'ha sabut que dins del vehicle hi havia un cos que no era el de la persona que el controlava en el moment de l'atropellament. L'autor del presumpte atemptat, ja detingut, seria una persona afganesa o pakistanesa i que hauria arribat a Alemanya com a refugiada. Per altra banda, el cos trobat dins del camió és el d'un home polonès mort per trets.





Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ „ Daniel Nisman (@DannyNis) 19 de diciembre de 2016