Assassinat a trets a Ankara l'ambaixador rus a Turquia

L'ambaixador rus a Turquia, Andrei Karlov, ha mort aquest dilluns pels trets disparats per un home armat mentre inaugurava una exposició a Ankara, segons ha informat la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zajárova.



L'autor del crim és un policia turc de 22 anys que ha estat abatut per forces especials en un tiroteig posterior, a l'interior del Centre d'Art Contemporani, on es duia a terme la mostra inaugurada per Karlov. L'agent estava fora de servei i ha cridat "venjança per Alep" enmig d'altres consignes després de l'assassinat.



[Nota: les imatges d'aquest vídeo poden ferir la sensibilitat]





Karlov ha estat atès al mateix lloc de l'atac, que ha tingut lloc la vigília de les consultes a Moscou entre els ministres d'Exteriors i Defensa de Rússia, Turquia i l'Iran sobre el conflicte sirià.L'assassí, fotografiat després de l'assassinat: