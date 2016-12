'La Marató' de TV3 recapta 8,5 milions d'euros

La 25a edició de ´La Marató´, dedicada a l´ictus i les lesions medul·lars traumàtiques, va tancar les quinze hores d´emissió a TV3 aquest diumenge amb una recaptació de 8.490.607 euros. Aquesta xifra, però, encara és provisional ja que encara es poden seguir fent donatius fins el 31 de març. El programa va començar al voltant de les deu del matí –dues hores abans a Catalunya Ràdio amb un programa especial d´´El Suplement´- i va ser conduït per Helena Garcia Melero i Ramon Pellicer, que al llarg de tota la jornada van combinar espais de divulgació científica i sensibilització sobre l´ictus i les lesions a la medul·la i el cervell amb les entrevistes a un vintena de testimonis i l´entreteniment, a més de connectar en directe amb les activitats d´arreu de tot Catalunya, entre d´altres.

Des de primera hora del matí, el programa va aprofundir en els conceptes mèdics relatius a l´ictus i les lesions medul·lars i cerebrals produïdes per un traumatisme, amb entrevistes a metges i investigadors i altres accions divulgatius. Una d´elles va ser, per exemple, quan els espectadors van poder entrar en un cervell gegant per veure les seqüeles que poden causar els ictus i els traumatismes i es va posar especial èmfasi en la necessitat d´actuar ràpid davant un possible cas d´ictus, del qual cada any n´hi ha uns 13.000 casos.

En total, ´La Marató´ va comptar amb 3.427 activitats populars en més de 700 municipis catalans, especialment dissabte i diumenge en què es van implicar 1 milió de persones al voltant d´activitats molt diverses. D´altra banda, 2.400 voluntaris van atendre des de les quatre seus telefòniques de la Fira de Barcelona, la Universitat de Lleida, port de Tarragona i Palau de Congressos de Girona.

Els fons recaptats permetran impulsar la recerca sobre l´ictus i les lesions medul·lars traumàtiques, continuar avançant en les teràpies de rehabilitació, trobar nous mètodes de prevenció de l´ictus o arribar a curar-ne les seqüeles, entre d´altres objectius.

El marcador provisional se suma als 24 anteriors de ´La Marató´ i ja supera els 160 milions d´euros recaptats, que han permès finançar 757 projectes de recerca biomèdica.