Salven 9 èquids en greu estat d'abandonament

La Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) va denunciar ja fa unes setmanes un ramader de Menàrguens (Noguera) que tenia 9 èquids en una explotació amb un estat greu de desnutrició i manca de mesures higiènic-sanitàries i veterinàries. Gràcies a la informació aportada per la fundació i comprovada pels tècnics de la conselleria, el passat divendres 16 de desembre es va aconseguir comissar els 9 animals amb l'ajuda dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra. Tot i això, des de FAADA es lamenta la mort de 5 cavalls, alguns dels quals van ser trobats morts pels agents i els tècnics i d'altres es van haver de sacrificar donat el greu estat en que es trobaven. Al ramader se li ha obert un expedient sancionador ja que incomplia molts dels apartats de la normativa vigent.

Dos cavalls, dues eugues, una mula, un poltre i tres ponis són els èquids en greu estat d'abandonament que hi havia a l'explotació de Menàrguens. En el moment del comís es trobaven també altres espècies d'animals sense registrar ni sanejar, algunes en greu estat sanitari i desnutrició. Malgrat que FAADA disposava des del primer moment d'explotacions que col·laboraven a acollir els èquids, va ser necessari pressionar a l'Administració per tal que actués amb rapidesa ja que anaven morint i desapareixent èquids de l'explotació.

Segons FAADA l'inculpat es dedicava a demanar i recollir èquids vells i en mal estat per tot Catalunya per tal de dur-los suposadament a un escorxador no autoritzat. En paraules del mateix inculpat ''movia 15 èquids a la setmana'', èquids que entraven a l'explotació però que no pot demostrar on han anat perquè no disposava tampoc de llibre de registre. En el moment del comís hi havia dos cadàvers al femer, donat que tampoc tenia servei de recollida de cadàvers.

Es dóna el cas que dues eugues d'una protectora van ser regalades a l'inculpat pels adoptants. Una d'elles va poder ser recuperada però l'altra ''va caure per un barranc'', segons paraules del propietari de l'explotació.

En aquests moments els èquids ja descansen a la seva nova llar i es resta pendent de les analítiques realitzades per tal de saber el seu estat de salut amb més precisió. El seu estat de desnutrició és degut al fet que se'ls alimentava només amb palla.

En l'operació hi van actuar tècnics de ramaderia, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la conselleria d'Agricultura. FAADA espera que a partir d'aquesta col·laboració es posi en marxa el protocol perquè exemples com aquest siguin cada cop menys habituals.

Des de fa uns anys FAADA porta denunciant la situació i l'estat d'abandonament dels èquids que es troben en instal·lacions sovint no autoritzades, que incompleixen la normativa vigent en matèria de benestar i de seguretat, tant pels animals com per les persones. A causa de la manca de control i a la passivitat de les administracions implicades. FAADA ha proposat a la conselleria treballar plegats per tal de reparar aquestes mancances, evitar morts innecessàries i fer complir la llei. És per això que des de fa uns mesos es va proposar l'elaboració de protocols i cursos de formació per tal de dotar de recursos als tècnics de l'Administració. Aquests protocols, que s'estan elaborant conjuntament, permetran una unificació de criteris en tot el territori i ser més efectius i ràpids a l'hora de comissar els animals.