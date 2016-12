Treuen d'Alep la nena que explicava la guerra a Twitter

Bana Alabed, la nena siriana que narrava des de Twitter les conseqüències de la guerra a Alep, ha estat evacuada d'aquesta ciutat del nord de Síria en el marc del procés acordat pel règim i els rebels sota els auspicis de Rússia i de Turquia, segons ha informat una organització no governamental turca.



En el seu compte de Twitter, l'organització no governamental turca IHH ha informat que Bana Alabed ha estat evacuada amb la seva família en un comboi que ha tret de l'est d'Alep a 1.500 persones a bord de 21 autobusos i ha mostrat una imatge de la nena somrient posant amb un dels seus cooperants.





?HH ekipleri Halep'te ya?ananlar? dünyaya duyuran ve bu kafilede tahliye edilen @AlabedBana y? kar??layarak acil ihtiyaçlar?n? giderdi. pic.twitter.com/XESrc1So3P „ Serkan Nergis (@serkannergis) 19 de diciembre de 2016

"Aquest matí, Bana Alabed ha estat rescatada d'Alep amb la família. Els donem una càlida benvinguda", ha assenyalat IHH, en un missatge al seu compte de Twitter.Bana Alabed s'ha fet famosa pels testimonis que ha anat publicant en anglès amb l'ajuda de la seva mare sobre les conseqüències de la guerra a l'est d'Alep i sobre com afrontava la vida en una zona marcada pels bombardejos i les penúries.En el seu compte, la petita, de set anys d'edat, ha anat mostrant com la guerra destrossava el seu barri i com es trobava ella i la seva família. El seu compte ha acumulat més de 320.000 seguidors i ha atret l'atenció de la premsa internacional.