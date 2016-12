Troben morts Alfons Quintà i la seva dona a Barcelona

El periodista i advocat figuerenc Alfons Quintà, de 73 anys, i la seva dona Victòria, de 57, van ser trobats morts al domicili que la parella tenia al districte barceloní de les Corts, aquest dilluns a la tarda. Quintà hauria disparat primer a la seva parella amb una escopeta de caça i, posteriorment, s'hauria suïcidat amb la mateixa arma, segons van informar els Mossos d'Esquadra en primera instància.

Nascut a Figueres el 1943, Alfons Quintà i Sadurní era periodista i advocat i compta amb una llarga trajectòria, sobretot en mitjans de comunicació. També ha exercit com a jutge, d'oficial de la marina mercant, i d'assessor científic de la Gran Enciclopèdia Catalana.

Com a periodista va treballar a Ràdio Barcelona, va ser corresponsal de The New York Times, delegat d'El País a Catalunya i el primer director de TV3. Després va impulsar el diari El Observador, que arribaria a dirigir. Més endavant va escriure articles d'opinió al diari Avui i va dirigir el diari digital El Debat. En els darrers anys ha col·laborat com a opinador a Diari de Girona i com a tertulià en diferents programes.