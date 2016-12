Aznar s'allunya de Rajoy i renuncia a la presidència d'honor del PP

L'expresident del govern central José María Aznar ha enviat una carta al cap de l'actual executiu i líder del PP, Mariano Rajoy, en la qual li comunica la seva decisió de renunciar a la presidència d'honor del partit, encara que es manté com a militant.

Aznar, que també ha parlat per telèfon amb Rajoy, segons han confirmat fonts properes a l'expresident, afegeix que aquesta decisió suposa també que no participarà al proper congrés nacional del PP, una cita que, no obstant això, espera sigui un "èxit".