La Policia dubta que el detingut sigui el responsable de l'atac a Berlín

Les autoritats de Berlín tenen "dubtes" sobre la implicació en l'atemptat comès en un mercat nadalenc de l'únic detingut, un sol·licitant d'asil pakistanès, ha informat el cap de la Policia, Klaus Kandt.

Segons el diari "Die Welt", que es remet a fonts de la investigació, la policia sap ja que el detingut no és la persona que conduïa el camió que va envair el mercat i creu que l'autor de l'atac pot estar armat i en llibertat.

A través del seu compte a Twitter, la policia de Berlínha ha ratificat avui que el detingut nega les acusacions, va explicar que per això es troba "especialment alerta" i va demanar als ciutadans que també ho estiguin.

"Si veuen alguna cosa sospitosa no actuïn per compte propi per la seva seguretat; per això estem nosaltres", van manifestar les forces de seguretat, que van difondre un número de telèfon (03054024111) per als ciutadans que puguin aportar indicis.

En una compareixença davant els mitjans, Kandt ha assenyalat que "no és segur que el detingut fos el conductor del camió" i es va limitar a constatar que s'estan analitzant els rastres d'ADN trobats en el camió que va irrompre a la zona de vianants amb els del sospitós.

Per la seva banda, el fiscal general d'Alemanya, Peter Franck, ha indicat que per ara no està clar si l'atac va ser obra d'una o diverses persones.