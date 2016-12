La Policia parla de «presumpte atac terrorista» en l'atropellament de Berlín

La Policia de Berlín ha parlat aquest dimarts de "presumpte atac terrorista" a un mercat nadalenc de la capital alemanya, on un camió ha envestit desenes de persones, n'ha mort 12 i n'ha ferit 48 més.

"Totes les mesures policials que giren al voltant del presumpte atac terrorista a Breitscheidplatz estan en marxa", ha indicat la Policia a través del seu compte oficial en la xarxa social Twitter.

Poc abans, la Policia indicava que les investigacions apunten que el conductor va encastar deliberadament el camió contra el mercat.

Prèviament, havia assenyalat que el cos que han trobat a l'interior del camió no era el de la persona que controlava el vehicle en el moment de l'atropellament.

Un camió ha pujat a la vorera i ha recorregut diversos metres fins a encastar-se contra el mercat nadalenc ubicat en la popular avinguda Kurfuerstendamm, prop de l'Església Memorial Kaiser Wilhelm, i ha atropellat desenes de persones que l'estaven visitant.

Fonts policials consultades per la premsa alemanya asseguren que es tracta d'un atac terrorista. El diari 'Die Welt' ha recordat sobre aquesta qüestió que hi havia una alerta per possibles atemptats a Berlín durant les festes nadalenques.

Tot i això, el ministre de l'Interior alemany, Thomas de Maizière, ha afirmat que les circumstàncies de l'atropellament massiu no estan clares, si bé ha matisat que hi ha indicis que apunten a un atac. "No vull utilitzar la paraula 'atac' encara, però hi ha moltes coses que ho apunten", ha dit.