Almenys 36 morts per una explosió en un mercat de pirotècnia a Mèxic

Trenta-sis morts i 72 ferits és, de moment, el balanç oficial de la tragèdia que ha tingut lloc al municipi mexicà de Tultepec, on sis explosions han desencadenat el caos en un mercat de pirotècnia. Minuts abans de les 3 del migdia, hora local (21.00 GMT), al Mercat de Pirotècnia de Sant Pablito s'ha registrat una ona d'explosions que han acabat amb la vida de 26 persones que visitaven el lloc, molt concorregut en la temporada nadalenca, o treballaven allí.



Altres persones han mort al cap de poca estona als centres de salut on han sigut traslladats després de l'arribada dels cossos de Protecció Civil, de bombers i agents estatals i federals per apagar l'incendi i rescatar a les víctimes.



Entre els ferits es comptabilitzen 37 homes, 25 dones i deu menors d'edat. No obstant això, dels 72 hospitalitzats, 21 d'ells ja van ser donats d'alta, ha dit a Televisa el governador de l'Estat de Mèxic, Eruviel Àvila. El nombre oficial de desapareguts, però, continua sent una incògnita, a causa de la dificultat que hi ha per reconèixer a les víctimes per la gravetat de les cremades.



El governador ha advertit que, respecte als morts, "en la majoria de casos no hi ha possibilitat d'identificar-los físicament". No obstant això, "perits de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalia) i de la procuraduria estatal estan fent exàmens de genètica per identificar a les persones corresponents", va afirmar Àvila.



La PGR, qui té la competència en aquest cas, ha anunciat que obrirà una investigació pewr determinar les causes dels fets, per tractar-se d'una violació a la Llei de Focs i Explosius.





At least 60 people have been hurt in an explosion at a fireworks market near Mexico City, local media report. https://t.co/WiHVYAj7l3 pic.twitter.com/T24satoqga „ CNN (@CNN) 20 de diciembre de 2016

Poc després de l'incident, a les xarxes socials han començat a circular, en els quals es veuen grans columnes de fum gris, així com explosions i focs artificials esclatant. Les imatges contrasten amb l'aspecte que habitualment presentava el mercat, compost per diverses files de llocs a l'aire lliure al voltant dels quals s'estacionen els vehicles dels visitants.D'acord amb el secretari de Govern de l'Estat de Mèxic, José Manzur, en l'actualitat el mercat aglutina 300 locals tots ells amb els seus corresponents permisos municipals i federals. En entrevista amb Milenio Televisión, Manzur ha indicat que l'última inspecció del mercat es va donar al novembre d'aquest any. Segons els testimonis de l'ocorregut, ha agregat, tot ha començat quan "i ha anat a parar on hi havia una gran quantitat de material de pirotècnia".Tultepec presumia que Sant Pablito estava considerat com "el mercat de focs d'artificis més segur de Llatinoamèrica", com va afirmar el govern municipal en un comunicat publicat el passat 12 de desembre, quan el lloc es preparava per a les multitudinàries compres amb motiu de les festivitats.Això segons les dades proporcionat pel director de l'Institut Mexiquense de la Pirotècnia, Juan Ignacio Rodate, qui va assegurar que el lloc tenia "i amb els espais suficients perquè no es doni una conflagración en cadena en cas d'una guspira".No obstant això, Tultepec ha estat en vàries ocasionis. El 2005, un centenar de persones van resultar ferides, en la seva majoria amb lesions lleus i uns altres que van sofrir crisis nervioses, arran d'una explosió que va arrasar un mercat pirotècnic.