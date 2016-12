Busquen un tunisià després de trobar un permís de residència al camió de l'atac a Berlín

Una policial aparcada on es creu que va estar estacionat el camió.

Una policial aparcada on es creu que va estar estacionat el camió. EFE/MICHAEL KAPPELER

La Policia alemanya ha ampliat la seva cerca de l'autor de l'atemptat terrorista de dilluns a Berlín en el qual van morir dotze persones a tot el país i estaria centrada a localitzar un ciutadà tunisià, segons han informat mitjans locals.

D'acord amb el diari 'Allgemeinen Zeitung' de Mainz, els investigadors han trobat al terra de la cabina del cabina del camió un permís de residència temporal a nom d'un ciutadà tunisià de 21 anys. Segons aquest mitjà, el tunisià buscat respon al nom Ahmed A., si bé la Policia el té registrat amb tres noms diferents. El document de 'tolerància', com es coneix a aquest permís a Alemanya i que es lliura a aquells l'expulsió dels quals s'ha suspès, va ser expedit a Kreis Kleve, Renania del Nord-Westfàlia.

La informació també ha estat confirmada pel diari 'Berliner Zeitung' que ha precisat que el sospitós també respon a les identitats de Anis A. i com Mohamed H. Segons aquest periòdic, la Policia considera que és perillós i figuraria en els arxius policials per assalt i lesions corporals.

D'acord amb el 'Suedeuschte Zeitung', l'home buscat va demanar asil el passat mes d'abril i hauria arribat a Alemanya el desembre de 2015 procedent d'Itàlia. Pel que sembla, la seva pista s'havia perdut des del desembre passat i se sap que va estar en contacte amb Abu Walaa, un islamista detingut recentment.

Walaa va ser detingut el passat mes de novembre juntament amb quatre persones més que formaven part d'una xarxa gihadista que aportava combatents a Estat Islàmic, segons recorda aquest diari, que precisa que aquest iraquià de 32 anys era el cervell de la xarxa.

Nova detenció

La Policia ha dut a terme a més una nova detenció però no es tracta de l'autor dels fets, ha informat l'emissora de ràdio local RBB. Segons aquest mitjà, la Policia està centrada ara als hospitals i clíniques de Berlín ja que se sospita que va haver-hi una baralla entre l'autor i el conductor del camió, el cos del qual va aparèixer sense vida al seient del copilot després de l'atropellament massiu que va deixar 12 morts i 48 ferits, i que el responsable de l'atemptat podria estar ferit.

L'Oficina Federal de Recerca Criminal (BKA) analitza les més de 500 informacions de ciutadans que ha rebut en les últimes hores, després que ahir tard es posés en llibertat per falta de proves a l'únic detingut fins al moment, un jove pakistanès peticionari d'asil.

A més, els investigadors estan duent a terme proves d'ADN en la cabina del camió emprat en l'atac, que va irrompre en un concorregut mercat ambulant nadalenc del centre de Berlín, i estudiant dades de GPS del vehicle pesat i de telèfons mòbils, segons mitjans locals.

El diari "Bild" informa aquest dimecres, a més, en la seva edició "online" que el veritable conductor del camió, un polonès que va ser reduït en primer lloc per l'o els atacants i que va aparèixer mort d'un tret en la cabina, vivia en el moment de l'atac. Segons les dades de l'autòpsia, apunta aquesta publicació, l'atacant -després de segrestar el camió amb el seu conductor dins- només va matar al xofer polonès després d'envestir a la multitud en el mercat ambulant de Nadal.

Talls amb arma blanca

Els investigadors creuen que el conductor va mantenir una baralla amb l'atacant o atacants pel control del vehicle, en la qual el polonès va rebre diversos talls amb un arma blanca, i que només després de l'atac va ser disparat.

Poc després de l'atemptat la policia alemanya va detenir, després de la trucada d'alerta d'un testimoni, un jove de 23 anys d'origen pakistanès que havia arribat al país al desembre de 2015 i sol·licitat asil. No obstant això, al llarg del dia d'ahir van ser creixent els dubtes sobre la implicació en l'atac de l'arrestat, que tenia antecedents per diversos delictes petits i resideix en un alberg de refugiats de Berlín, i a última hora del dia va ser posat en llibertat.

Les proves i anàlisis dutes a terme per comprovar si el detingut va estar en la cabina del camió no han donat fins ara resultats, va afegir per justificar la posada en llibertat.