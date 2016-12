Loteria de Nadal 2016: 66.513, la Grossa, íntegrament a Madrid

La Grossa del 2016, el 66.513, ha anat a parar íntegrament a Madrid. Ha estat un primer premi que s'ha fet esperar i no ha sortit del bombo fins poc abans de les 12 del migdia, quan ja s'havien celebrat prop de tres hores de sorteig al Teatro Real de Madrid. Les 165 sèries del número s'han venut a l'administració 32 de Madrid, situada al Paseo de la Esperanza, molt a prop de l'estació d'Atocha, on ha caigut una autèntica pluja de diners: 660.000 milions d'euros. Mentre, a la Catalunya Central, han tocat 12.000 euros de dos dècims d'un cinquè premi, a Sant Salvador de Guardiola, i 125.000 d'un dècim del Segon, a Abrera. COMPROVA AQUÍ els teus dècims.

Nicol Valenzuela i Lorena Stefan han estat les encarregades de cantar la Grossa i ho han fet per segon any consecutiu. Eren les 11.57 h. Com a curiositat, elles mateixes també han portat la sort a molts pobles en cantar un cinquè premi i el tercer en tant sols deu minuts de diferència i d'autèntica bogeria.

Igual que per a la Grossa, ha fet falta esperar pel Segon Premi, que els nens de San Ildefonso han cantat mitja hora abans, a les 11.20 h. El 04.536 ha dut sort a moltes localitats catalanes, entre elles Abrera, Vic, Lleida, Salou, Tarragona, l'Hospitalet, Portbou, Olot, Platja d'Aro, Falset, Deltebre. En el cas concret d'Abrera, s'ha venut un dècim -que li corresponen 125.000 euros- a l'administració del Centre Comercial Montserrat. La butlleta es va vendre a través de la màquina, segons ha explicat Yolanda Gallardo, treballadora de l'establiment.

El Tercer Premi ha estat per al 78.748, venut a Navarra.

Sis minut ha tardat a sortir el primer premi

A les 9.11 h del matí ha començat el sorteig al Teatro Real de Madrid que, un 22 de desembre més, estava ple de nervis i il·lusió. I de fet, el primer guardó important no s'ha fet esperar, a les 09.16 h, quatre minuts després de començar ha sortit el primer quart premi del matí, que ha correspost al número 59.444, guardonat amb 200.000 euros cada sèrie. S'ha venut a Roses, Manlleu, Sort i Tarragona. L'altre quart del sorteig ha estat el 07.211 (Barberà del Vallès i Sant Andreu de la Barca).

Una hora després ha sortit un nou premi, un cinquè, que ha anat a parar al 22.259, venut de forma molt repartida per tot l'estat. A Catalunya, ha portat sort a Barcelona, Lloret, Sant Andreu de la Barca i Llançà.

Un pessic va a Sant Salvador de Guardiola

Cap a les 10.45 h ha sortit un número que ha esquitxat la Catalunya Central. Dos dècims del 19.152, el segon cinquè del dia, ha estat venut per màquina a Sant Salvador de Guardiola. Cada dècim d'aquest número reporten al seu propietari 6.000 euros.

La mateixa sort han tingut els propietaris del 39.415, que ha sortit a les 11.20 h. S'ha venut a Manlleu, Vic, Sort i Barcelona, entre altres ciutats. Els altres cinquens són el 03.371, el 60.272, 68.981, el 70.264 i el 91.917.

Un intercanvi envia 20 milions al País Basc

Si bé la Grossa es va vendre íntegrament a Madrid, un intercanvi entre l'administració de loteria afortunada i la del poble d'Abadiño (Biscaia) ha repartit diners també en aquesta localitat. Concretament, David Lobato, un dels seus titulars, assegura que es van canviar cinc sèries i que el 66.513 els ha deixat 20 milions d'euros.