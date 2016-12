El ministre d'Exteriors diu que els joves espanyols emigren per 'amplitud de mires'

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat aquest dimecres que el govern central 'no ha expulsat ningú' i ha considerat que 'actualment' els joves que marxen a l'estranger a treballar 'mostren inquietud' i 'amplitud de mires', alhora que ha subratllat que 'marxar fora enriqueix'.

Dastis responia així en el Ple del Congrés una pregunta del diputat d'Units Podem Pablo Bustinduy Amador, qui ha demanat al govern que posi els mitjans per 'no abandonar a la seva sort' els 'centenars de milers, potser milions' d'espanyols que han hagut d'emigrar per culpa d'una crisi que ells no van causar. 'A mi em faria vergonya governar un país que que en els pitjors moments de la seva història segueix expulsant a la seva gent de la seva terra', ha assenyalat el diputat.

El ministre ha acusat el parlamentari de pintar 'una realitat que no es correspon amb el que existeix' i ha insistit que les ambaixades i consolats d'Espanya a l'estranger treballen 'eficaçment' en favor dels ciutadans espanyols i, en particular, dels joves. 'Amb això busquem que estant fora d'Espanya els nostres joves se sentin el més possible propers a nosaltres', ha assegurat Dastis. Al seu judici, la 'visió apocalíptica' i 'demagògica' del diputat 'no es correspon amb la realitat'. 'Nosaltres no hem expulsat ningú', li ha etzibat.

Segons la opinió del ministre, 'anar-se'n a viure fora, a treballar, enriqueix, obre la ment, enforteix habilitats socials' i 'no suposa defugir responsabilitats sinó adaptar-se a un món millor'.

Pel diputat, en canvi,els que han emigrat 'no han marxat del país, els han expulsat les polítiques d'austeritat' del govern del PP, que, a més, no només 'els ha abandonat a la seva sort', sinó que 'ha legislat contra ells'.

Així, s'ha referit a la 'legislació vergonyosa' aprovada el 2012, 'que dóna de baixa immediatament en el sistema sanitari els qui passen més de 90 dies fora del país', així com a l'aprovació, juntament amb el PSOE, del vot pregat.

Bustinduy ha considerat que el problema és que 'ni tan sols' el govern sap quants espanyols hi ha a l'estranger, ja que, encara que segons l'INE, l'any passat 11.182 espanyols van emigrar al Regne Unit, la Seguretat Social britànica xifra en més de 50.000 els que es van donar d'alta, la qual cosa equival a '137 al dia'.