A quina hora comença el Sorteig de la Loteria de Nadal 2016?

A les portes del Sorteig de la Loteria de Nadal 2016 d'aquest 22 de desembre, molts usuaris es pregunten com i quan podran seguir aquest esperat esdeveniment. Les portes del Teatro Real de Madrid s'obriran a les 8 h del matí al públic fins que es completi l'aforament. El sorteig arrencarà oficialment a les 8.30 h, però no serà fins passades les 9 h quan s'extraurà la primera pilota. Durant aquest curt període es constitueix la taula, es mostren totes les boles i s'introdueixen en els dos bombos oficials. A Regió7.cat podràs seguir en directe el sorteig de la loteria de Nadal 2016 que es perllongarà durant unes tres hores i mitja.

Curiositats del Sorteig de Nadal 2016



El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal tornarà a celebrar-se aquest dijous 22 de desembre al Teatre Real de Madrid, igual que ha succeït en els últims quatre anys. Després de més de 40 anys repartint premis 'Grossos' al saló de sorteigs del carrer madrileny de Guzmán el Bueno, la Grossa es va traslladar el 2010 al Palau de Congressos de Madrid i el 2012 al Teatro Real.

El sorteig es realitza amb dos bombos, un per les boles dels números i un altre per les boles dels premis. El bombo dels números, el de més grandària, és l'encarregat de recollir les 100.000 boles de números que seran sortejats, mentre que el bombo petit conté les 1.807 boles de premis, entre elles la del Premi Gros que repartirà 4 milions d'euros per sèrie (400.000 euros al dècim), és a dir, 660 milions d'euros en el total de les 165 sèries de les que consta el sorteig.

L'emissió del sorteig d'aquest any ascendeix a un total de 3.300 milions d'euros, havent-se repartit en premis el 70% de l'emissió, és a dir, 2.310 milions d'euros.

S'extreuen un total de 1.807 números: un primer premi (400.000 euros al dècim), un segon premi (125.000), un tercer premi (50.000), dos quarts premis (20.000), vuit quarts premis (6.000) i 1.794 números dels més de 5.000 agraciats amb premis menors.

On veure en directe la Loteria de Nadal 2016



Per aquest dia 22 les principals cadenes de televisió dediquen el seu senyal a l'emissió del Sorteig de Nadal. També pots seguir tota l'actualitat de la rifa nadalenca a través del nostre web on trobaràs el senyal en directe i una narració detallada del que esdevingui en el Teatro Real.

Com comprovar el teu número



Després de la ressaca del Sorteig de la Loteria de Nadal 2016 ja només queda comprovar si hem tingut sort en algun dels nostres nombres. Per facilitar-te la tasca, tens a la teva disposició el nostre comprovador. Només has d'introduir el dígit amb què has jugat i coneixeràs a l'instant si has estat premiat amb algun tipus d'import. En el cas que t'hagi acompanyat la fortuna, podràs conèixer quin és el valor del premi. Fes servir el comprovador de números del nostre web.