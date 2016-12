El 19.152, el cinquè que du 12.000 euros a Sant Salvador

El sorteig de la Loteria de Nadal ha tornat a passar de llarg del Bages. L'excepció ha estat Sant Salvador de Guardiola, poble on han anat a parar 12.000 euros d'un cinquè premi, el 19.152, venut per màquina a l'estanc Sant Salvador. Segons explica Salvador Díaz, l'afortunat o afortunada té a les seves mans dos dècims del premi.

Un altre cinquè, el 22.259 ha estat el segon premi de la Loteria de Nadal 2016 en sortir. El número ha estat cantat pels nens del Col·legi Sant Ildefons al Teatro Real de Madrid on se celebra el Sorteig Extraordinari de Nadal.

El 19.152 s'ha fet esperar una mica més i ha sortit cap 3/4 d'11 del matí. Els altres cinquens han estat el 39.415, el 70.264 i el 91.917.

Quan a la Grossa de Nadal, ha estat per al 66.513, venut íntegrament a Madrid.

En total, el Sorteig Extraordinari de la Loteria Nadal 2016 reparteix aquest dijous 22 de desembre un total de 2.310 milions d'euros en premis, fet que suposa 70 milions més que l'any anterior (2.240 milions), i els agraciats amb la grossa rebran 400.000 euros al dècim, amb 660 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.

En concret, per cada euro jugat, els encertants del primer premi s'enduran 20.000 euros; els del segon, 6.250 euros; els del tercer, 2.500 euros; els dels quarts, 1.000 euros; i els dels cinquens, 300 euros. També, hi haurà dues aproximacions premiades amb 20.000 euros cadascuna per als números anterior i posterior al que obtingui el primer premi, dues aproximacions de 12.500 euros per als números anterior i posterior al segon premi i dues aproximacions més premiades amb 9.600 euros per als que s'apropin al tercer premi.