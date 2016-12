Govern i PSOE pacten impedir talls de llum a llars amb pocs recursos

El govern i el PSOE van signar un acord per reformar la llei del sector i prohibir que es pugui tallar la llum a les llars «extremadament vulnerables», alhora que van tancar un nou model de finançament per al bo social. Després de setmanes de negociacions amb els diferents grups parlamentaris, el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va presentar al costat del portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernando, un acord per tancar el finançament del bo social, així com mesures per avançar en la protecció de llars «extremadament vulnerables».

Es tracta d'un desplegament normatiu que es prolongarà uns tres mesos. En el primer punt, s'espera aprovar demà o el proper divendres un Reial Decret Llei que reculli el repartiment del cost del bo social –uns 200 milions l'any– després de la sentència del Suprem, que va tombar el model anterior.

El nou model repartirà el cost –un descompte del 25% en la factura de determinats col·lectius– entre totes les comercialitzadores elèctriques, fet que suposa ampliar les empreses que han de pagar-lo, encara que la major part seguirà caient a les tres grans –Endesa, Iberdrola i Gas Natural– per les seves quotes de mercat.

Al costat d'aquesta reforma de la manera de pagar el bo social, el govern i el PSOE han pactat una altra sèrie de canvis que s'aniran desenvolupant en els propers mesos en el marc d'aquesta reforma de la llei del sector elèctric. Per començar, que tenir aquest bo social estigui lligat a criteris de renda i que, amb els fons aportats per les elèctriques, també es pugui fer front a una part de les factures impagades per consumidors «extremadament vulnerables» i que ara són a càrrec d'ajuntaments i comunitats autònomes.