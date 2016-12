Els Mossos no extremaran les mesures antiterroristes, com vol la Policia Nacional

Els Mossos d'Esquadra van llançar ahir un missatge de tranquil·litat i van afirmar que no hi ha cap nova amenaça terrorista que suposi un «risc específic» per a Catalunya, per la qual cosa van descartar instal·lar bol·lards de forma «sistemàtica» a tots els punts de concurrència nadalenca.

El portaveu dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Xavier Porcuna, va reconèixer que el va sorprendre que hagués arribat a Catalunya la instrucció de la Policia Nacional que insta les juntes locals de seguretat a demanar als ajuntaments que instal·lin bol·lards o grans suports per a testos als accessos dels espais on tenen lloc esdeveniments de Nadal per evitar atemptats com el de Berlín.

Porcuna va recordar que les indicacions que dóna la Policia Nacional són a Catalunya competència dels Mossos, i va apuntar que la policia catalana considera que no cal instal·lar aquestes proteccions de forma «sistemàtica», més enllà dels punts on prèviament ja ho havia determinat per les seves especials característiques de vulnerabilitat. El portaveu dels Mossos va indicar que ja ho tenia previst, i de fet ja havia instal·lat elements de «contenció física» en alguns punts amb una vulnerabilitat més gran, però no serà una solució «sistemàtica» a tots els punts de concurrència ciutadana en les festes, com els mercats de Nadal.

Porcuna va remarcar que actualment no hi ha cap nova «amenaça concreta, operativa o tàctica» a Catalunya que els faci replantejar els seus dispositius de seguretat i prevenció, si bé es tracta d'un treball dinàmic que es va modulant en funció de la informació que arriba als responsables de l'àrea d'intel·ligència. «No hi ha cap canvi respecte al nivell d'amenaça, cap risc específic d'amenaça a Catalunya que faci necessari crear una alarma a la població», va remarcar Porcuna, que va llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania.