El PP espera que Aznar no ataqui més el partit en deixar la presidència

El PP confia que José María Aznar deixarà les seves contínues crítiques a la gestió del partit i de l'Executiu de Mariano Rajoy ara que ha abandonat la presidència d'honor de l'organització, i no creu que el seu nou estatut d'independència el porti a intensificar els seus atacs.

Al PP van tractar ahir de minimitzar la decisió d'Aznar de deixar el seu lloc honorífic, i nombrosos dirigents consultats van descartar del tot la possibilitat que l'expresident del Govern emprengui un nou projecte polític.

Sí que hi havia, però, un cert malestar pel dia escollit per Aznar per fer aquest anunci, amb Mariano Rajoy de viatge a Nova York per presidir el Consell de Seguretat de l'ONU i amb la direcció del PP presentant la ponència política que vol defensar al congrés, i que canvia, entre altres coses, la manera de triar el líder del partit.

Fonts de la direcció admetien a Efe que, encara que dimarts la notícia va agafar de sorpresa, en el partit esperaven un nou cop d'efecte d'Aznar en les pròximes setmanes, abans o durant el congrés nacional –que se celebrarà el cap de setmana del 10 al 12 de febrer–, per tornar a fer constar públicament les seves crítiques a Rajoy i al seu equip. Les mateixes fonts esperen que després d'haver pres aquesta decisió l'expresident enterri la destral de guerra, almenys fins que passi el conclave del partit del febrer.