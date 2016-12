El TSJC busca un jutge que completi el tribunal que ha de jutjar Mas pel 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) busca un jutge que completi el tribunal que jutjarà l'expresident català Artur Mas pel 9-N, en el qual ja figuren el màxim responsable d'aquest òrgan, Jesús María Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos, proposat pel Parlament. Segons fonts judicials, el TSJC fixarà els pròxims dies la data per al judici a Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, i iniciarà els tràmits per nomenar el tercer magistrat. Quan s'hagi designat el tercer magistrat i constituït el tribunal, l'òrgan enjudiciador haurà de resoldre l'admissió de proves, entre elles les sol·licitades per les defenses de Mas, Ortega i Rigau perquè compareguin com a testimonis el president Mariano Rajoy i el ministre de Justícia, Rafael Catalá.