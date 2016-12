Zoido accepta canvis en la llei mordassa, peròno la seva derogació

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, es va mostrar obert a retocar la llei de Seguretat Ciutadana, però no a derogar-la, ja que si es fes, generaria «un buit normatiu d'imprevisibles efectes». «Tot és millorable. Però una cosa és introduir modificacions en la llei i una altra molt diferent la seva derogació», va declarar Zoido a la comissió d'Interior del Congrés, on va explicar les prioritats del seu departament per a aquesta legislatura, en la qual el Congrés ja ha sol·licitat al govern la derogació de la coneguda com llei mordassa.

Zoido va allargar la mà a l'oposició per parlar sobre articles concrets de la norma, però va posar èmfasi en els efectes que tindria la derogació total, ja que deixaria «sense cobertura legal» assumptes com la regulació del DNI i passaports, els escorcolls i la normativa en matèria d'armes i explosius, entre d'altres.

I és que, va advertir, la derogació de la llei no suposa la restitució de l'anterior, pel que generaria «un buit normatiu d'imprevisibles efectes» a un bon nombre d'actuacions de les forces de seguretat.