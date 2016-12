Aterra a Malta un avió libi segrestat

Un avió de la companyia libia Afriqiyah Airways, amb 117 passatgers a bord, ha aterrat aquest dijous a Malta després d'haver estat desviat del seu rumb -un vol interior a Líbia- al ser segrestat, segons van informar mitjans maltesos.



Dins de l'aparell hi ha una persona que assegura tenir una granada i ha realitzat algunes peticions com a condició per alliberar els 111 passatgers i set membres de la tripulació, segons el diari Times of Malta a la seva pàgina web.





Afriqiyah Airwaysflight #8U209, Airbus A320, from Sebha to Tripoli, Libya reportedly hijacked to Malta pic.twitter.com/9cf0EHi80T „ Aviation Safety Net (@AviationSafety) 23 de diciembre de 2016

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM „ Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

El rotatiu maltèsde quins són les peticions del segrestador. L'avió, segons aquest mitjà, s'havia enlairat de Sebha sobre les 10 del matí hora local amb destinació a Trípoli.També les fonts de seguretat líbies han confirmat que l'avió havia segrestat i desviat a Malta. El primer ministre de Malta, Joseph Muscat, ha confirmat en un tuit que se li havia comunicat 'una situació de possible segrest d'un vol intern de Líbia i que havia estat desviat a Malta'.