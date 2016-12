Denuncien la Fundació Franco per «ajudar» a incomplir la Llei de Memòria Històrica

L'advocat Eduardo Ranz va denunciar davant la Fiscalia General de l'Estat la Fundació Nacional Francisco Franco per enviar una carta dirigida a ajuntaments del país oferint els seus serveis jurídics a «baix cost» per defensar-se de les demandes per incomplir la Llei de Memòria Històrica. Ranz, advocat que va aconseguir que un jutge ordenés l'exhumació de dues víctimes del Valle de los Caídos, va al·legar que l'oferiment de la fundació pot suposar un frau ja que promou rebre donacions particulars, el que suposa el 25% de deducció fiscal.

El lletrat va considerar que «s'està emprant diners públics en la incitació a l'odi i l'exaltació del franquisme, guerra civil i dictadura, amb el que la fundació ha de ser il·legalitzada immediatament». En la denúncia presentada, Ranz va incloure la carta enviada per la Fundación als ajuntaments en la qual sol·licita als regidors que no «esborrin la història i deslegitimin el passat».