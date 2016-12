El govern espanyol portarà als tribunals les decisions de la cimera que vulnerin la llei

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha alertat que portarà als tribunals les decisions amb efectes jurídics que vulnerin la llei que puguin sortir de la cimera pel referèndum que se celebra al Parlament. En una atenció als mitjans, Millo ha dit que el que està havent és una reunió política i que per això ell compareixia per donar resposta política, però ha alertat que s´anirà als tribunals si en surten "decisions o actuacions jurídiques que se situïn fora del marc de les regles de joc". "Espero que no sigui així", ha declarat. Millo ha denunciat també l´ús del Parlament per portar a terme una trobada que no representa el conjunt dels catalans i ha afirmat que qui judicialitza la política és "qui se situa al marge de la democràcia". Tot i això, ha dit que el govern espanyol manté l'oferta de diàleg.

Millo ha atès els mitjans de comunicació mentre la cimera s´estava celebrant al Parlament. Per això, ha valorat que el que hi havia llavors sobre la taula era una "reunió política" i per això ell donava una "resposta política". En aquest context, ha demanat "responsabilitat" i que s´aprofiti la reunió per reflexionar sobre la decisió de "ontinuar transitant per un camí que no porta enlloc". "No té sentit repetir coses que ja han tingut lloc en el passat i porten a un carreró sense sortida", ha declarat.

Ha assegurat que malgrat alguns puguin interpretar aquesta trobada com una "resposta airada o de menysteniment" a la posició del govern espanyol, aquest "manté i mantindrà l´oferta de diàleg sincer, constant, permanent i lleial" per trobar solucions als conflictes en la relació entre el govern espanyol i el català. Ha afegit que qualsevol altra opció "que impliqui camins de radicalitat, que no fan res més que respondre a les exigències dels que defensen posicions radicals, no és un camí que porti enlloc". "Insistir en un full de ruta que no porta enlloc no suposa cap solució als problemes que tenen els catalans", ha declarat.

Ha dit també que si realment es vol apostar per la democràcia el que s´ha de defensar són les lleis i les institucions democràtiques i per això ha considerat que no és un bon exemple utilitzar el Parlament per portar a terme una trobada per defensar "posicions partidistes que representen només una part de la societat". Ha afegit a més que entre aquestes hi havia algunes que "aposten clarament per camins que se situen fora de la legalitat vigent".

Ha insistit en la idea que la democràcia implica respectar "les regles de joc democràtic" i ha reivindicat que "el contrari és defensar la desobediència". En aquest sentit, ha afirmat que qui judicialitza la política "no és qui es dedica a defensar la democràcia sinó qui se´n situa al marge i emprèn accions que impliquen o bé desobeir les lleis o les sentències dels tribunals".

El delegat del govern ha aprofitat també per reiterar la crida al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a assistir a la conferència de presidents que se celebrarà al gener "si vol demostrar que és partidari de dialogar i defensar la democràcia", ja que ha reivindicat que és aquesta una "oportunitat magnífica" per portar la veu dels catalans. Li ha retret que no representa només una part dels catalans, "la que pensa com ell", sinó la totalitat d´aquests. "Ha de portar la veu de tots els catalans on és necessari que sigui escoltada", ha manifestat.

Per últim, ha dit que el govern espanyol continuarà defensant "per sobre de tot" el conjunt de la societat català i que ho farà "defensant la igualtat de tots els catalans i espanyols" i els principis i valors constitucionals.