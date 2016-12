Iglesias tomba per la mínima Errejón en el referèndum sobre el congrés

La proposta de Pablo Iglesias sobre les regles per a l'Assemblea Ciutadana de Podem va resultar la guanyadora en la consulta als militants en obtenir el 40.830 dels 99.077 vots vàlids emesos pels militants enfront dels 38.419 vots obtinguts pel model d'Íñigo Errejón.

Una victòria molt ajustada, amb només 2.411 vots de diferència, que donen a la proposta «Podem per a totes» d'Iglesias el 41,57% dels vots, enfront del 39,13% que obtenen els «errejonistes» del manifest «Recuperar la il·lusió». En tercer lloc va quedar la proposta d'Anticapitalistes «Podem en Moviment», que va tenir el suport de 10.313 inscrits, el 10,50%, segons va confirmar en roda de premsa el secretari d'Organització, Pablo Echenique.

La suma dels vots per a «errejonistes» i «anticapitalistes», sense comptar altres propostes sotmeses a votació que van tenir un suport més minoritari, supera els vots aconseguits per la proposta d'Iglesias, tot i que Echenique va negar que el resultat hagi de llegir-se en termes de plebiscit sobre el lideratge de l'actual secretari general.

El secretari general de Podem no va veure ni vencedors ni vençuts. «A la consulta no hi ha vencedors ni vençuts. Totes les propostes eren bones i ha guanyat Podem. Treballaré per la unitat i la pluralitat», va assenyalar Iglesias en un missatge del seu compte de Twitter.

Els «errejonistes» no amaguen la seva satisfacció, davant uns resultats que els permeten mirar-se d'igual a igual amb els anomenats «pablistes» i que per a alguns és interpretat com que la meitat del partit està en contra del sistema de votació elegit.

De fet, l'ajustat resultat va sorprendre els «pablistes», segons fonts d'aquest sector consultades per Efe, que admeten que no esperaven guanyar per tan poca diferència, tot i que recorden que el que s'estava votant eren les regles del joc per Vistalegre II (l'Assemblea Ciutadana), i finalment les que s'imposaran seran les d'Iglesias.

«Jo no en diria divisió, en diria diferència d'opinions», va dir ahir el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, en interpretar el panorama que deixa en el partit el resultat de la consulta.

Echenique va manifestar en la roda de premsa, en què va presentar les dades de la votació, que no es tractava d'un referèndum per triar secretari general, pel que considera que no queda en dubte el lideratge de Pablo Iglesias.